Amazon: arrivano le super offerte del fine settimana

By: Francesco Bassetti

Date:

Il fine settimana Amazon è ricco di offerte strepitose. Migliaia di prodotti tecnologici e non sono ora disponibili a prezzi mai visti prima. Trovare il gadget adatto alle proprie esigenze senza spendere un capitale è molto facile. In questo articolo andiamo a scoprire insieme quali sono le migliori proposte.

Le offerte di cui parliamo sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

 

Amazon: offerte del fine settimana

  • Apple iPhone 16 Pro 128 GB, smartphone 5G con controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods. Varie colorazioni in promozione a 999,00 euro, invece di 1239,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Apple iPad con chip A16, display Liquid Retina da 11”, 128 GB di memoria interna, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria. Varie colorazioni in promozione a 369,00 euro, invece di 409,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Apple AirPods Pro 2 auricolari wireless con Bluetooth, cancellazione attiva del rumore, funzione apparecchio acustico, modalità trasparenza, audio spaziale personalizzato, alta fedeltà del suono, ricarica USB-C. In promozione a soli 199,00 euro, invece di 279,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

  • Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm, smartwatch con cassa in alluminio Galassia e cinturino Sport Galassia taglia S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, rilevamento incidenti, display Retina. In promozione a soli 199,00 euro, invece di 259,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

Francesco Bassetti
Francesco Bassetti
Studente universitario di biotecnologie appassionato al mondo Apple e della tecnologia in generale

