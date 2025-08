Attenzione transazione in uscita: occhio all’SMS truffa

Avete ricevuto un SMS in cui venite avvisati di un’anomala transazione in uscita dal vostro conto? Non allarmatevi e non fate scelte affrettare. Quella che può sembrare una comunicazione autentica potrebbe essere un tentativo di truffa a tutti gli effetti. Ecco come capirlo e difendersi.

Sono in aumento i casi di truffe dove malintenzionati decidono di impersonificare agenti di importanti banche al fine di rubare dati e soldi. Riconoscere i tranelli di questo tipo per evitare di trascorrere un brutto quarto d’ora.

Truffa della transazione in uscita: ecco come riconoscerla

Come già accennato, la truffa di cui parliamo oggi si sta diffondendo principalmente via SMS. Il messaggio arriva da un numero sconosciuto che lo smartphone identifica come “Nexi” e all’interno si può leggere: “ATTENZIONE – Transazione in uscita di Euro 1490,00 con Bancomat n**** presso Amazon.it Se Disconosci, Contatta subito l’Antipode al 35083XXXXX“. Questa volta non è presente nessun link truffa, ma un numero di telefono da chiamare. Non c’è bisogno di dire che chiamando risponderà un malintenzionato che farà di tutto per estorcere dati sensibili alla vittima.

Riconoscere il tranello è piuttosto semplice. Basta infatti recarsi sull’app o sito della vostra banca ed entrare nell’area personale per controllare tutti i movimenti e verificare se effettivamente c’è stato un prelievo illecito. Per qualsiasi dubbio, la cosa giusta da fare è sempre quella di affidarsi ai numeri di telefono ufficiali (ottenibili sui siti ufficiali) e ignorare quelli sospetti. Solo in questo modo si avrà la certezza di non cadere in un tranello. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.