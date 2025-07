ADHD e TikTok: la disinformazione che può confondere le giovani menti

TikTok è diventato un punto di riferimento per milioni di adolescenti in cerca di informazioni e risposte. Tra i contenuti più virali degli ultimi anni ci sono quelli legati alla salute mentale, in particolare all’ADHD, il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. Tuttavia, secondo numerosi esperti, molti di questi video contengono informazioni imprecise, semplificate o completamente errate, creando confusione tra i più giovani.

Video da pochi secondi elencano “10 segni per sapere se hai l’ADHD” oppure mostrano scene umoristiche in cui viene banalizzato il disturbo, trasformandolo in una tendenza social. Ma l’ADHD è una condizione neurologica complessa, che richiede una diagnosi professionale basata su criteri clinici ben definiti. Ridurlo a una lista di comportamenti comuni, come distrarsi facilmente o perdere le chiavi, rischia di alimentare false convinzioni.

ADHD, attenzione alla disinformazione su TikTok: parla l’esperto

Il fenomeno dell’autodiagnosi è in preoccupante aumento. Molti adolescenti si convincono di avere l’ADHD dopo aver visto alcuni video, arrivando talvolta a chiedere farmaci specifici o a considerarsi malati senza alcuna valutazione medica. Questo può avere conseguenze gravi, sia psicologiche che cliniche, portando a stress, stigmatizzazione e all’uso scorretto di terapie.

Un altro rischio è quello di confondere l’ADHD con altre condizioni o, peggio ancora, di trascurare disturbi reali. Alcuni sintomi sovrapposti – come ansia, insonnia o difficoltà di concentrazione – possono essere interpretati in modo errato, ritardando una diagnosi corretta o il supporto necessario. La salute mentale merita strumenti di comunicazione più affidabili e professionali.

Gli esperti non demonizzano TikTok in sé, che può anche essere un veicolo di sensibilizzazione. Il problema, piuttosto, sta nella mancanza di fonti verificate e nella tendenza a trasformare problemi complessi in “contenuti virali”. Alcuni professionisti della salute mentale stanno cercando di contrastare la disinformazione pubblicando video chiari, accessibili e scientificamente validi.

Proteggere i più giovani

Secondo gli psicologi, è fondamentale che i giovani e le loro famiglie imparino a riconoscere le fonti attendibili, evitando di affidarsi esclusivamente ai social per questioni così delicate. Le scuole e i servizi educativi possono giocare un ruolo chiave nell’alfabetizzazione digitale, insegnando come distinguere tra contenuto informativo e contenuto potenzialmente fuorviante.

La soluzione non è spegnere TikTok, ma renderlo uno spazio più sicuro per la salute mentale, promuovendo la collaborazione tra piattaforme digitali, esperti e istituzioni. L’obiettivo deve essere proteggere i più giovani, offrendo loro strumenti utili per comprendere sé stessi in modo consapevole e critico.

In un’epoca in cui la diagnosi di ADHD è in crescita e la salute mentale è al centro del dibattito pubblico, la responsabilità della comunicazione è più importante che mai. Solo attraverso un’informazione accurata e accessibile sarà possibile aiutare davvero chi ne ha bisogno, senza cadere nella trappola della disinformazione virale.

