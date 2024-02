Potente Alleato contro la Depressione: Studio Rivela un Rapido Miglioramento dell’Umore

Un nuovo studio condotto dall’Università di Otago ha rivelato che il kiwi potrebbe essere un potente rimedio naturale contro la depressione. La ricerca, pubblicata sul British Journal of Nutrition, ha dimostrato che il consumo di due kiwi al giorno è associato a un miglioramento dell’umore e del benessere mentale in soli quattro giorni.

Il professor Tamlin Conner, coautore dello studio, sottolinea l’importanza di questi risultati nel fornire un approccio accessibile per sostenere la salute mentale attraverso la dieta.

“Semplici cambiamenti nella dieta possono influenzare il modo in cui ci sentiamo quotidianamente”,

afferma Conner.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto 155 adulti con bassi livelli di vitamina C in un intervento dietetico di otto settimane. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: uno ha assunto integratori di vitamina C, un altro un placebo e il terzo ha consumato due kiwi al giorno. Attraverso sondaggi effettuati tramite smartphone, sono stati valutati parametri di benessere come vitalità, umore, prosperità, qualità e quantità del sonno, e attività fisica.

I risultati hanno mostrato che il consumo di kiwi ha portato a miglioramenti significativi nella vitalità e nell’umore già dopo quattro giorni, con un picco tra il 14° e il 16° giorno. Gli integratori di vitamina C hanno mostrato miglioramenti marginali dell’umore fino al 12° giorno. Ben Fletcher, autore principale dello studio, sottolinea l’importanza di comprendere quando questi effetti si verificano nella vita quotidiana.

Inoltre, lo studio evidenzia i potenziali effetti sinergici del consumo di cibi integrali come il kiwi rispetto agli integratori di vitamina C.

“Incoraggiamo un approccio olistico alla nutrizione e al benessere incorporando una varietà di alimenti ricchi di nutrienti nella vostra dieta”,

conclude Fletcher. Un’importante scoperta che sottolinea il ruolo della dieta nel promuovere il benessere mentale.

Immagine di rawpixel.com su Freepik