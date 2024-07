Come l’allenamento serale può migliorare la salute di chi soffre di obesità e diabete

L’obesità e il diabete di tipo 2 sono due delle principali problematiche di salute che affliggono la popolazione moderna. La gestione efficace di queste condizioni spesso richiede un approccio multiplo che include dieta, farmaci, e, soprattutto, esercizio fisico regolare. Recentemente, alcuni studi hanno suggerito che l’orario dell’allenamento potrebbe giocare un ruolo significativo nel miglioramento dei risultati di salute per le persone con obesità e diabete. In particolare, l’esercizio fisico dopo le 18:00 sembra offrire benefici aggiuntivi rispetto all’allenamento in altri momenti della giornata.

L’esercizio fisico è sempre benefico, indipendentemente dall’ora in cui lo si svolge. La cosa importante è muoversi con regolarità. Tuttavia, in presenza di obesità e diabete di tipo 2 potrebbe avere più senso allenarsi dopo le 18 perché sembra che l’allenamento serale abbia più benefici di quello diurno. Analizzando i dati raccolti, gli esperti hanno scoperto che i soggetti che si allenavano con un ritmo da medio a intenso soprattutto fra le 18 e mezzanotte presentavano il più basso rischio di mortalità per tutte le cause e di malattie cardiovascolari. Questo risultato ha riguardato sia gli individui solo obesi sia gli individui con obesità e diabete, in cui l’effetto è stato ancora più marcato.

Obesità e diabete, l’allenamento serale può portare a molteplici benefici alla salute

Il corpo umano segue un ciclo di 24 ore noto come ritmo circadiano, che regola vari processi fisiologici, inclusi il sonno, la fame, e il metabolismo. L’efficacia dell’allenamento può essere influenzata dal momento della giornata in cui viene svolto, poiché diversi ormoni e processi metabolici variano nelle diverse fasi del giorno. Alcuni studi indicano che l’allenamento serale può essere particolarmente benefico per il controllo del glucosio e la gestione del peso. Allenarsi dopo le 18:00 potrebbe portare a un miglior controllo della glicemia. La glicemia tende a essere più alta la sera, e l’esercizio fisico può aiutare a ridurre questi livelli, migliorando così il controllo complessivo del diabete. Inoltre, l’allenamento serale può aumentare la sensibilità all’insulina, il che è cruciale per le persone con diabete di tipo 2. Questa maggiore sensibilità può durare fino al giorno successivo, contribuendo a un miglior controllo glicemico nelle 24 ore successive.

L’esercizio fisico serale può anche influenzare positivamente il metabolismo. Dopo una giornata di attività, il corpo è già in uno stato di maggiore metabolismo, e l’allenamento può amplificare questo effetto, aumentando il consumo calorico e favorendo la perdita di peso. Inoltre, il metabolismo serale è generalmente più lento rispetto a quello mattutino, e un allenamento serale può contribuire a mantenerlo attivo, prevenendo l’accumulo di grassi. Oltre ai vantaggi fisiologici, l’allenamento serale può offrire benefici psicologici. Molte persone trovano che allenarsi dopo una giornata di lavoro sia un ottimo modo per ridurre lo stress e migliorare l’umore. Questo può rendere l’esercizio un’attività più piacevole e sostenibile nel lungo termine. Inoltre, l’allenamento serale può essere più facilmente integrato nella routine quotidiana per chi ha impegni lavorativi o familiari durante il giorno.

Studi recenti supportano questi vantaggi. Una ricerca pubblicata nel “Journal of Diabetes Science and Technology” ha evidenziato che l’allenamento serale può migliorare il controllo glicemico e la sensibilità all’insulina più efficacemente rispetto all’allenamento mattutino. Un altro studio ha mostrato che le persone che si allenano la sera tendono ad avere una maggiore aderenza ai programmi di esercizio, il che è cruciale per ottenere benefici a lungo termine. Per chi decide di allenarsi dopo le 18:00, è importante considerare alcune pratiche per massimizzare i benefici. È consigliabile evitare allenamenti troppo intensi immediatamente prima di coricarsi, per non interferire con il sonno. Un pasto leggero e bilanciato dopo l’allenamento può aiutare a ripristinare le energie senza compromettere il controllo del peso.

Questo orario sfrutta le variazioni naturali del ritmo circadiano per migliorare il controllo glicemico, aumentare la sensibilità all’insulina, e favorire il metabolismo. Inoltre, l’allenamento serale può migliorare l’aderenza all’esercizio e fornire benefici psicologici significativi. È sempre consigliabile consultare un medico o un esperto di fitness prima di iniziare qualsiasi nuovo programma di esercizio, per assicurarsi che sia adatto alle proprie condizioni di salute e necessità individuali.

Immagine di freepik