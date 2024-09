Apple: cosa NON è stato annunciato nell’evento del 9 Settembre?

Milioni di utenti in tutto il mondo hanno seguito con grandissimo interesse ed attenzione l’evento del 9 settembre di Apple, le aspettative sono state perfettamente rispettate, con i nuovi iPhone 16, le AirPods 4, l’annuncio del lancio ufficiale di iOS 18 e MacOS Sequoia, oltre ai nuovissimi Apple Watch Series 10. In molti, tuttavia, si sono chiesti cosa mancasse da quest’evento, quali fossero i prodotti di cui si è ampiamente parlato nel corso delle ultime settimane, ma che al contrario non hanno fatto la propria comparsa?.

Una delle novità più attese erano sicuramente le Apple AirPods Pro 3, in compenso l’azienda di Cupertino ha rilasciato un nuovo aggiornamento per AirPods Pro 2 con una funzionalità che punta a proteggere l’udito, passando poi, come vi abbiamo scritto poco sopra, per la presentazione di AirPods 4, che andranno a sostituire sia AirPods 2 che AirPods 3.

Gli utenti si aspettavano la comparsa della nuova versione di Apple Watch Ultra 3,non una colorazione completamente nuova per Watch Ultra 2 (ora nero) o la release a tema Hermés, la prima soluzione di questo tipo in assoluto. Restando in ambito smartwatch, abbiamo notato l’assenza di Apple Watch SE in versione aggiornata, come ricorderete nelle scorse settimane si era molto discusso dell’eventuale presentazione di una release completamente in plastica.

Apple: cosa è mancato alla presentazione

L’ultimo prodotto di cui avevamo sentito parlare era Apple iPhone SE 4, uno smartphone economico che, a dirla a tutta, non era atteso nel corso del suddetto evento, ma che dovrebbe arrivare sul mercato agli inizi del 2025. Come ormai sappiamo, per quanto ne concerne l’ambito notebook o iMac, Apple dedica un keynote a parte.