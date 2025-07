Cani e gatti proteggono la mente: gli effetti positivi degli animali domestici sul cervello che invecchia

Possedere un animale domestico potrebbe fare bene non solo al cuore, ma anche al cervello. Secondo una recente ricerca condotta negli Stati Uniti, convivere con un cane o un gatto potrebbe contribuire a preservare alcune funzioni cognitive nelle persone anziane. Un legame affettivo che, a quanto pare, ha anche benefici neurologici.

Lo studio ha preso in esame un campione di oltre 1.300 adulti sopra i 65 anni, monitorandone lo stato di salute cerebrale nel tempo. I ricercatori hanno scoperto che chi possedeva un animale domestico da più di cinque anni mostrava prestazioni migliori in test cognitivi legati all’attenzione, alla memoria a breve termine e alla fluidità verbale rispetto a chi non aveva animali.

Animali domestici e salute mentale: vivere con un pet protegge il cervello

Secondo gli scienziati, alla base di questi risultati ci sarebbe una combinazione di fattori: la routine quotidiana legata alla cura dell’animale, l’attività fisica (soprattutto per i proprietari di cani), ma anche il supporto emotivo e sociale che un pet può offrire, riducendo lo stress e la solitudine, due elementi noti per accelerare il declino cognitivo.

Gli animali domestici, in particolare cani e gatti, sono spesso considerati membri della famiglia. Il loro affetto incondizionato, la compagnia costante e la capacità di dare senso alle giornate hanno un impatto positivo sulla salute mentale, stimolando l’interazione e il senso di responsabilità, elementi cruciali in età avanzata.

Un altro aspetto interessante dello studio è che i benefici sembrano più evidenti tra le persone che vivono da sole o che hanno una rete sociale limitata. In questi casi, l’animale domestico diventa un vero e proprio punto di riferimento emotivo e pratico, contribuendo a mantenere il cervello attivo anche in situazioni di isolamento.

Nuove strategie di prevenzione contro il declino mentale legato all’età

Sebbene lo studio non provi un rapporto di causa-effetto diretto, i dati suggeriscono che il contatto costante con un animale potrebbe avere un effetto protettivo sul cervello. Gli esperti ipotizzano che le interazioni quotidiane con il pet stimolino connessioni neurali legate al linguaggio, alla pianificazione e alla memoria operativa.

Ovviamente, la convivenza con un animale richiede impegno, ed è importante valutare le condizioni fisiche e psicologiche dell’anziano prima di adottarne uno. Ma quando c’è armonia, il rapporto può diventare una risorsa preziosa per affrontare con serenità e lucidità il passare degli anni.

In conclusione, cani e gatti non sono solo una fonte di affetto: potrebbero anche rivelarsi alleati preziosi per il benessere cognitivo. Una scoperta che rafforza il valore della relazione uomo-animale, e che apre la strada a nuove strategie di prevenzione contro il declino mentale legato all’età.

Foto di Andrew S su Unsplash