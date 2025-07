Come guerra, politica e religione plasmano l’evoluzione della fauna selvatica urbana

Quando pensiamo all’evoluzione della fauna selvatica nelle città, immaginiamo solitamente l’inquinamento, il rumore o la cementificazione. Ma la scienza ci dice che anche fattori più umani – come guerra, politica e religione – giocano un ruolo decisivo nell’adattamento e nella sopravvivenza degli animali in ambienti urbani.

Diversi studi condotti in città di tutto il mondo hanno mostrato che i conflitti armati modificano in modo diretto ed evidente il comportamento degli animali. Durante periodi di guerra, la riduzione del traffico e dell’attività umana può portare a un ritorno di specie selvatiche nei centri abitati. Ma a lungo termine, le conseguenze sono spesso drammatiche: distruzione degli habitat, inquinamento da metalli pesanti e pericolo costante per la fauna.

Quando l’uomo modella la natura: come città, conflitti e culture cambiano la fauna selvatica

La politica urbanistica è un altro potente motore evolutivo. Città con legislazioni ambientali severe tendono a preservare corridoi verdi e zone protette, facilitando la sopravvivenza e l’adattamento delle specie. Al contrario, scelte di sviluppo aggressive o disordinate possono frammentare gli habitat, costringendo gli animali a modificare rapidamente le proprie abitudini o a scomparire.

Anche la religione influenza l’evoluzione urbana della fauna in modi sorprendenti. In molte culture, alcune specie animali sono considerate sacre o intoccabili. Questo porta, ad esempio, alla proliferazione di scimmie in città indiane, protette da norme religiose, o di cinghiali nelle città mediorientali dove la caccia è vietata per motivi religiosi o culturali.

Queste dinamiche culturali e sociali modificano l’equilibrio ecologico e spingono alcune specie a sviluppare nuove strategie di sopravvivenza. Alcuni uccelli hanno cambiato i loro richiami per farsi sentire nel rumore urbano, mentre roditori e volpi stanno evolvendo comportamenti più “urbani”, diventando più attivi di giorno o più tolleranti verso l’uomo.

Molto più di una questione ecologica

Un caso emblematico è quello degli animali a Kiev durante il conflitto in Ucraina: mentre alcuni sono fuggiti, altri – come volpi, gatti selvatici e uccelli – hanno colonizzato zone prima troppo affollate. Alcuni scienziati parlano di “evoluzione culturale accelerata”, una forma di adattamento spinta dalla rapida trasformazione dell’ambiente urbano causata da eventi sociali.

Non è un’evoluzione casuale: gli animali che sopravvivono meglio in città sono spesso quelli capaci di interpretare i segnali umani, sfruttare le infrastrutture e modificare il proprio comportamento in tempi brevissimi. La selezione naturale avviene dunque anche nel cuore delle metropoli, influenzata da decisioni che nulla hanno a che fare con la biologia.

In conclusione, l’evoluzione urbana della fauna selvatica è molto più di una questione ecologica. È lo specchio del nostro mondo umano, con le sue crisi, credenze e decisioni politiche. E ci ricorda che ogni nostra scelta, anche la più lontana dalla natura, può lasciare un’impronta profonda su ciò che la natura diventerà.

Foto di Sandra Alekseeva su Unsplash