Demenza, la diagnosi arriva in ritardo: spesso oltre 3 anni dopo i primi segnali

By: Annalisa Tellini

La demenza è una delle sfide sanitarie più complesse e diffuse dell’età moderna, eppure continua a essere diagnosticata con grave ritardo. Secondo uno studio recente pubblicato su riviste specialistiche internazionali, il tempo medio tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi ufficiale supera i tre anni. Un ritardo che può compromettere la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

I primi segnali di demenza — come perdita di memoria, difficoltà nel linguaggio, confusione mentale e cambiamenti comportamentali — vengono spesso sottovalutati o attribuiti all’invecchiamento naturale. Questo porta molte persone a non cercare immediatamente assistenza medica o a ricevere valutazioni superficiali.

Diagnosi tardiva di demenza: un problema che dura in media 3 anni

Uno dei motivi principali del ritardo diagnostico è la natura graduale e subdola dei sintomi. La demenza, infatti, non si manifesta improvvisamente ma evolve lentamente, rendendo difficile distinguere le prime avvisaglie da normali cali cognitivi legati all’età. Inoltre, in alcuni casi, i pazienti stessi tendono a nascondere o minimizzare i problemi.

Anche il contesto familiare gioca un ruolo cruciale. Spesso sono i parenti a notare i primi cambiamenti, ma possono esitare a parlarne o a cercare un aiuto specialistico, temendo lo stigma o la conferma di una malattia degenerativa. La mancanza di informazione e di percorsi diagnostici chiari aggrava ulteriormente la situazione.

Una diagnosi precoce, invece, è fondamentale per gestire al meglio la malattia. Sebbene non esista una cura definitiva per la demenza, intervenire nelle fasi iniziali consente di rallentarne la progressione, pianificare l’assistenza e adottare strategie terapeutiche, cognitive e farmacologiche che migliorano la qualità della vita.

Un passo cruciale per affrontare la malattia con maggiore lucidità e dignità

Secondo gli esperti, è urgente potenziare i programmi di screening e sensibilizzare medici di base, caregiver e popolazione generale sui segnali iniziali della demenza. Servono strumenti di valutazione più rapidi e accessibili, e una maggiore integrazione tra sanità pubblica e servizi sociali.

Tra le forme più comuni di demenza c’è l’Alzheimer, ma esistono anche altre varianti meno conosciute come la demenza frontotemporale, quella a corpi di Lewy o vascolare, ciascuna con caratteristiche e decorso differenti. Diagnosi tardive rendono più difficile distinguere queste forme e impostare il trattamento adeguato.

Riconoscere i segnali precoci, dunque, non è solo un gesto di cura verso sé stessi o un familiare, ma un passo cruciale per affrontare la malattia con maggiore lucidità e dignità. In un’epoca in cui la popolazione invecchia rapidamente, ridurre il tempo di diagnosi non è più un’opzione, ma una necessità sanitaria e sociale.

Foto di Gundula Vogel da Pixabay

Rimodellare le macchie nucleari: una nuova frontiera nella lotta all’Alzheimer
