Search here...
NewsScienza

Denaro interspecie: l’IA che apre conti bancari agli animali

By: Federica Vitale

Date:

Share post:

Una rivoluzione economica per la natura

La scena sembra uscita da un racconto di fantascienza: un gorilla di montagna con un conto bancario a suo nome. Eppure è realtà. La startup Tehanu, fondata dal tecnologo scozzese Jonathan Ledgard, sta sperimentando un’idea radicale: dare agli animali una valuta digitale e farla gestire da un’intelligenza artificiale per finanziare la loro conservazione.

Il problema: la natura vale troppo poco nell’economia globale

Ledgard parte da una constatazione cruda: nel sistema economico attuale, ciò che non genera profitto viene trascurato. La biodiversità, pur essendo essenziale alla vita, è sottovalutata dal mercato. Il risultato è un declino senza precedenti di specie e habitat. Da qui l’idea di creare denaro interspecifico, una valuta posseduta non da esseri umani, ma da gorilla, alberi, microrganismi e altre forme di vita.

Dai dati ai portafogli digitali

Il primo progetto pilota, Tehanu No. 1, è partito nel 2024 in Ruanda, nel Parco Nazionale dei Vulcani, patria di oltre metà dei gorilla di montagna rimasti al mondo. Gli scienziati hanno raccolto dati dai database esistenti e, grazie al riconoscimento facciale, hanno creato un profilo digitale per ogni individuo.

A ciascun gorilla è stata assegnata un’identità digitale e collegato un portafoglio elettronico, alimentato con fondi destinati alla conservazione. L’IA, agendo per conto dell’animale, utilizza il denaro per finanziare attività che ne favoriscono la sopravvivenza: dalla piantumazione di alberi all’installazione di telecamere di sorveglianza, fino alla manutenzione delle aree d’acqua.

Una “gig economy” verde

Il sistema crea anche lavoro locale. Le attività pagate dall’IA sono svolte da abitanti delle comunità circostanti, che ricevono compensi per azioni concrete di protezione ambientale. In questo modo, la salvaguardia della fauna diventa un’opportunità economica per chi vive nelle aree di maggiore biodiversità, spesso tra le più povere del pianeta.

Verso un’economia per tutte le specie

Per Ledgard, il concetto è semplice ma dirompente: se vogliamo salvare la natura, dobbiamo renderla parte dell’economia in modo attivo e profittevole. Nel futuro immaginato da Tehanu, non solo i gorilla, ma giraffe, rane, alberi e persino microbi potrebbero avere un “conto in banca” e un’IA a difenderne gli interessi.

Questa tecnologia non si limita a proteggere la fauna: ne cambia lo status, trasformandola in soggetto economico a pieno titolo. Una strategia che potrebbe ridefinire il rapporto tra umanità, natura e denaro.

Foto di Brian Penny da Pixabay

Articolo precedente
Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere
Federica Vitale
Federica Vitalehttps://federicavitale.com
Ho studiato Shakespeare all'Università e mi ritrovo a scrivere di tecnologia, smartphone, robot e accessori hi-tech da anni! La SEO? Per me è maschile, ma la rispetto ugualmente. Quando si suol dire "Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere" (Amleto, l'atto indovinatelo voi!)

Related articles

News

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali. Migliaia di prodotti di varie categorie sono appena stati...
News

Leonardo da Vinci e Bill Gates: l’abitudine segreta per pensare meglio e stimolare la creatività

Quando si parla di genio, il pensiero va subito a figure come Leonardo da Vinci, simbolo del Rinascimento,...
News

Asteroidi vs elefanti: quale minaccia è più probabile?

Quando pensiamo ai pericoli che potrebbero minacciare la nostra vita, difficilmente mettiamo “asteroidi” ed “elefanti” nella stessa lista....
News

Samsung svela il futuro della TV: Micro RGB debutta sul grande schermo

Samsung Electronics ha tolto il velo a Micro RGB, il primo televisore al mondo a utilizzare una retroilluminazione...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

News 0
Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali....

Leonardo da Vinci e Bill Gates: l’abitudine segreta per pensare meglio e stimolare la creatività

News 0
Quando si parla di genio, il pensiero va subito...

Asteroidi vs elefanti: quale minaccia è più probabile?

News 0
Quando pensiamo ai pericoli che potrebbero minacciare la nostra...

Notizie più lette

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

News 0
Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali....

Leonardo da Vinci e Bill Gates: l’abitudine segreta per pensare meglio e stimolare la creatività

News 0
Quando si parla di genio, il pensiero va subito...

Asteroidi vs elefanti: quale minaccia è più probabile?

News 0
Quando pensiamo ai pericoli che potrebbero minacciare la nostra...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019