Diamanti: perché non sono sempre incolori e cosa ne determina il colore

Quando si pensa a un diamante, l’immagine comune è quella di una gemma trasparente, brillante, perfetta. Eppure, la realtà è molto più variegata e affascinante. I diamanti non sono sempre incolori: esistono esemplari rosa, rossi, gialli, blu, verdi e persino marroni. Ma cosa causa questa diversità cromatica in un materiale formato essenzialmente da un solo elemento chimico, il carbonio?

Carbonio sotto pressione

I diamanti si formano a circa 160 chilometri di profondità, nel mantello terrestre, dove le condizioni di pressione e temperatura sono così estreme da costringere gli atomi di carbonio a disporsi in una struttura cristallina particolarmente resistente. Per diventare la pietra preziosa che conosciamo, però, un diamante deve emergere rapidamente in superficie, trasportato da violente eruzioni vulcaniche. In caso contrario, può trasformarsi in grafite o dissolversi del tutto.

Ma non tutti i diamanti sono uguali: pur essendo formati da carbonio puro, piccole variazioni nel processo di formazione possono dare origine a colori inaspettati.

Impurità e radiazioni: il segreto del colore

I diamanti colorati devono le loro tonalità a impurità microscopiche o a eventi geologici particolari. L’inclusione di elementi come azoto o boro durante la formazione può alterare l’aspetto della pietra:

Gialli e arancioni : causati dalla presenza di azoto.

: causati dalla presenza di azoto. Blu : prodotti dalla presenza di boro, come nel celebre diamante Hope.

: prodotti dalla presenza di boro, come nel celebre diamante Hope. Verdi: effetto di radiazioni naturali provenienti da rocce ricche di uranio, che modificano la struttura del diamante.

Oltre alle impurità, anche deformazioni strutturali possono giocare un ruolo fondamentale. È il caso dei diamanti rosa e rossi, tra i più rari e preziosi al mondo. Questi colori derivano da una compressione intensa e anomala che distorce il reticolo cristallino del carbonio, conferendo alla pietra una tinta delicata o intensa.

Un’impronta geologica unica

Proprio per la loro formazione così particolare, i diamanti colorati raccontano qualcosa in più di una semplice bellezza. I diamanti rosa e rossi, ad esempio, possono essere tracciati fino a specifiche regioni geologiche: la loro struttura interna porta impressi i segni dei processi tettonici e geologici che li hanno generati. Per questo motivo, diventano non solo oggetti di lusso, ma anche veri e propri “documenti” minerali, capaci di raccontare la storia del nostro pianeta.

Il fascino del raro

I diamanti colorati sono estremamente rari e, di conseguenza, molto costosi. I diamanti rossi, ad esempio, raggiungono cifre da capogiro: oltre 4 milioni di euro al grammo. Ma il loro valore non è solo economico: è il riflesso di un viaggio geologico millenario e irripetibile. Ed è proprio in quella storia, invisibile a occhio nudo, che si cela la vera meraviglia di queste pietre preziose.

Foto di Grown Diamond da Pixabay