Diversi Tipi di Soluzioni di Backup

Un moderno sistema di backup dei dati è uno dei componenti fondamentali per la sicurezza dei computer o dei server, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati per lavoro o per svago. Mentre le applicazioni e i sistemi operativi possono essere reinstallati ripetutamente, la perdita di dati può essere molto preoccupante, esasperante o addirittura insormontabile senza un sistema di backup ben strutturato.

La perdita di dati è spesso un problema significativo per le persone: perdita di documenti di lavoro importanti, foto di famiglia, backup di sistema e così via. Il PC personale di un individuo può contenere una serie di dati sensibili, anche se il valore di tali dati è puramente soggettivo (come le foto o i video di famiglia). Un evento di perdita di dati sarebbe un problema enorme per qualsiasi persona, e la situazione è ancora peggiore quando si tratta di aziende.

I dati sono spesso il bene più prezioso di un’organizzazione e la loro perdita può avere conseguenze catastrofiche. Di conseguenza, un sistema di backup dedicato può offrire numerosi vantaggi, tra cui un ambiente di lavoro meno stressante, una migliore produttività generale, zero perdite di dati, una protezione completa contro il ransomware, un sistema di archiviazione dei dati (versioning e questioni legali) e altro ancora.

La perdita di dati in un’azienda può essere davvero catastrofica e, in alcuni casi, può addirittura portare alla rovina dell’azienda stessa. Per questo motivo gli amministratori di sistema dovrebbero eseguire costantemente il backup di tutte le informazioni preziose e disporre di un piano di recupero dati completo in caso di guasti o furti del sistema. Diversi eventi negativi possono colpire un computer o un server, tra cui attacchi informatici, furti informatici, furti fisici e guasti hardware o software. Tuttavia, l’implementazione di un sistema di backup e ripristino efficace svolge un ruolo cruciale nel mitigare le conseguenze dannose di questi eventi purtroppo comuni.

Esistono diversi tipi di backup, ma sarebbe opportuno esaminare i tipi di dati specifici più sensibili e più vulnerabili a una potenziale perdita di dati. Esistono tre categorie principali di dati considerati più preziosi in questo contesto: i dati delle applicazioni, i documenti e i file multimediali.

Ognuna di queste tre categorie comprende una miriade di tipi e formati di file diversi, come le impostazioni del sistema operativo e la cronologia di navigazione per i “dati delle applicazioni”, i fogli di calcolo e i file MS Word per i “documenti” e i video o le foto per i “file multimediali”. Poiché le dimensioni dei file possono variare notevolmente a seconda del formato dei dati e di una serie di altri fattori, potrebbero essere necessarie strategie di backup diverse per creare backup veloci e affidabili per tutti i file.

In questo modo si passa all’argomento dei tipi di backup. Esistono tre tipi di backup comunemente accettati nel settore:

Backup completo: è il primo tipo di backup che viene in mente con il termine “backup”, e anche il più semplice dei tre. Un backup completo crea un’unica copia completa dell’intera posizione di destinazione, sia essa una cartella, una directory di sistema o un’intera rete interna dell’azienda.

Backup incrementale: questo tipo di backup è forse il più veloce dei tre, ma ha le sue peculiarità. Un backup incrementale crea una copia di tutti i dati modificati in una posizione di destinazione dopo l’ultimo backup. Questo permette ai backup incrementali di essere molto più piccoli e meno impegnativi dal punto di vista delle risorse, ma il ripristino dei backup incrementali è un po’ più difficile rispetto ai backup completi, soprattutto perché ogni singolo backup incrementale dall’ultimo backup completo deve essere preso in considerazione affinché il processo di ripristino si concluda correttamente.

Backup differenziale – un tipo di backup che condivide il principio di base con il tipo di backup incrementale. Tuttavia, esiste una differenza significativa tra i due, rappresentata dal fatto che un backup differenziale crea solo copie dei file modificati dopo l’ultimo backup completo. Ciò rende il processo di ripristino più semplice rispetto al tipo di backup precedente, ma il processo di backup è più lento e le dimensioni del file di backup sono maggiori.

Tuttavia, è bene ricordare che la maggior parte di questi tipi di backup sono spesso utilizzati in tandem, il che consente una maggiore flessibilità del processo di backup nel suo complesso. Uno dei motivi principali è la già citata dimensione dei file di cui si deve eseguire il backup. Inoltre, è sempre una scelta saggia creare più copie degli stessi dati e archiviarle con metodi diversi, per proteggere il sistema nel suo complesso nel caso in cui il tipo di backup principale si guasti per qualche motivo.

I programmi per backup offrono un’ampia gamma di funzioni, tra cui la crittografia, i failover con un solo clic, la sicurezza dei dati mobili, le funzionalità di controllo remoto e molte altre. Tuttavia, ogni fornitore presenta una serie di vantaggi e di limitazioni. Di conseguenza, le aziende devono spesso condurre una ricerca approfondita per effettuare una scelta informata che sia in linea con i loro requisiti specifici.

Un approccio pratico consiste nell’identificare le caratteristiche più importanti per la vostra azienda e cercare una soluzione che offra queste funzionalità chiave al prezzo più conveniente. In questo modo si ottiene la funzionalità specifica di cui si ha bisogno, gestendo i costi in modo efficiente.

Foto di Siyuan Hu su Unsplash