Epatite C nel cervello: possibile legame con schizofrenia e disturbo bipolare

Per anni si è pensato che l’epatite C fosse un virus limitato principalmente al fegato e al sistema sanguigno, ma recenti ricerche stanno cambiando questa visione. Un nuovo studio ha infatti individuato la presenza del virus nel rivestimento cerebrale di alcune persone affette da schizofrenia e disturbo bipolare, suggerendo un possibile collegamento tra infezioni virali croniche e malattie psichiatriche.

La scoperta arriva da un team internazionale di neuroscienziati e virologi che ha analizzato campioni di tessuto cerebrale post-mortem. In alcuni casi, sono state rinvenute tracce genetiche del virus dell’epatite C nel liquido cerebrospinale e nelle meningi, la membrana che protegge il cervello. Questo dato apre nuove ipotesi sul ruolo delle infezioni persistenti nella genesi o nell’aggravamento di disturbi mentali gravi.

Epatite C e salute mentale: il virus potrebbe influenzare il cervello e i disturbi psichiatrici

L’epatite C è nota per i suoi effetti sistemici: oltre ai danni epatici, può causare complicazioni neurologiche, infiammazioni e alterazioni cognitive. Tuttavia, fino ad oggi non era mai stato dimostrato un collegamento diretto con malattie psichiatriche come la schizofrenia o il disturbo bipolare. La presenza del virus nel rivestimento cerebrale potrebbe quindi essere un elemento chiave per spiegare alcuni sintomi neuropsichiatrici osservati nei pazienti.

Secondo gli studiosi, il virus potrebbe contribuire a uno stato infiammatorio cronico nel sistema nervoso centrale, alterando la chimica cerebrale e facilitando l’insorgenza di disturbi mentali. L’ipotesi è che il sistema immunitario, nel tentativo di contrastare il virus, possa attaccare per errore tessuti sani del cervello, innescando un processo di neuro-infiammazione che può interferire con le normali funzioni cognitive ed emotive.

Non è la prima volta che viene suggerito un legame tra infezioni e salute mentale. In passato, altri virus come l’herpes simplex e il citomegalovirus sono stati associati a un aumento del rischio di schizofrenia e disturbo bipolare. La nuova scoperta sull’epatite C aggiunge un tassello importante a questo scenario, indicando che anche i virus epatici potrebbero avere un ruolo sottovalutato nel funzionamento del cervello.

Un approccio integrato alla cura della mente

Gli esperti invitano però alla cautela: la presenza del virus non significa necessariamente che sia la causa diretta dei disturbi psichiatrici. Potrebbe trattarsi di una correlazione legata a fattori di rischio comuni o a vulnerabilità immunitarie specifiche. Sono necessari ulteriori studi per chiarire se l’infezione cronica da epatite C possa effettivamente contribuire allo sviluppo di queste patologie.

Questa ricerca apre nuove prospettive per la prevenzione e la cura dei disturbi mentali. In futuro, potrebbe diventare importante includere il monitoraggio delle infezioni virali croniche nella gestione della salute psichiatrica, con l’obiettivo di individuare possibili trattamenti antinfiammatori o antivirali come parte di un approccio integrato alla cura della mente.

Foto di micheile henderson su Unsplash