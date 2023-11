Le erbe tradizionali cinesi fanno davvero bene?

Le erbe tradizionali cinesi hanno una lunga storia di utilizzo nella medicina cinese, che risale a migliaia di anni. Molte persone sostengono che queste erbe hanno proprietà curative e sono in grado di trattare una vasta gamma di condizioni. Tuttavia, è importante chiedersi se queste affermazioni siano supportate da prove scientifiche solide o siano più legate a credenze culturali e tradizioni.

Oggi dei ricercatori hanno sviluppato un nuovo strumento che secondo i loro studi potrebbe essere utilizzato per prevedere l’efficacia di queste erbe e hanno iniziato a convalidare alcune delle sue previsioni utilizzando dati clinici provenienti da quasi 2.000 pazienti trattati in un ospedale di medicina tradizionale cinese. Per quanto ne sappiamo, questa è la prima teoria scientifica a spiegare come funziona un sistema di medicina tradizionale.

Erbe tradizionali cinesi funzionano davvero? Un nuovo strumento può dircelo

Le erbe tradizionali cinesi fanno parte di un sistema medico completo che si basa su una filosofia complessa che comprende concetti come l’equilibrio yin-yang e il flusso di energia vitale, chiamato “Qi”. Questo sistema si concentra sulla promozione dell’equilibrio e dell’armonia nel corpo per prevenire e trattare le malattie. Le erbe vengono utilizzate in combinazione con altre pratiche come l’agopuntura e la dieta per raggiungere questo obiettivo. Mentre ci sono studi scientifici che suggeriscono che alcune erbe tradizionali cinesi possono avere benefici per la salute, è importante notare che molte di queste ricerche sono ancora in corso e che le prove possono variare a seconda della specifica erba e della condizione trattata. Ad esempio, la radice di ginseng è stata oggetto di numerosi studi che suggeriscono benefici per l’energia e la resistenza, ma è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti.

Le credenze culturali e la percezione della medicina tradizionale cinese possono influire sulla percezione dell’efficacia delle erbe. Per molti, la medicina tradizionale cinese è stata utilizzata per generazioni e ha una storia di successo aneddotica. Queste storie di successo possono influenzare la fiducia nelle erbe e nella medicina tradizionale cinese in generale. Nella nuova ricerca gli autori hanno esaminato i geni ritenuti responsabili della causa di sintomi specifici di malattie, come febbre, insonnia o scarso appetito. Per questo, si sono basati su un set di dati già pubblicato che collegava i punti tra i sintomi della malattia e i geni e le proteine ​​sottostanti che danno origine a tali disturbi.

Consultare un professionista per iniziare questo nuovo approccio

Mettendo insieme questi dati, i ricercatori sono stati in grado di valutare quanto bene queste erbe potrebbero alleviare i sintomi specifici della malattia. Questi punteggi erano basati su quanto le proteine ​​bersaglio delle erbe fossero vicine alle proteine ​​associate a vari sintomi. Poiché le erbe sono spesso utilizzate in formulazioni complesse, è fondamentale garantire che siano di alta qualità e prive di contaminanti. Molti paesi hanno regolamentato che disciplinano la produzione e la vendita di erbe, ma è comunque importante prestare attenzione all’origine e alla qualità dei prodotti.

Molte persone scelgono di integrare la medicina tradizionale cinese con l’approccio occidentale alla salute. È importante consultare un professionista della salute qualificato prima di iniziare qualsiasi nuovo regime di trattamento, in modo da garantire che le erbe tradizionali cinesi siano utilizzate in modo sicuro ed efficace in combinazione con altre terapie. Mentre alcune erbe possono avere benefici comprovati, è importante considerare attentamente le prove scientifiche disponibili e consultare un professionista della salute qualificato prima di iniziare qualsiasi regime di trattamento. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alla qualità e alla standardizzazione dei prodotti utilizzati. Con la precauzione e consulenza, le erbe tradizionali cinesi possono essere un complemento prezioso per il giusto approccio globale alla salute.

Immagine di 4045 su Freepik