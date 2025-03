Instagram e Facebook, in tanti si cancellano, ma perché?

Nelle ultime settimane si è molto parlato dell’eliminazione del fact checking da parte di Meta, per quanto riguarda la pubblicazione di contenuti direttamente su Facebook e Instagram, una notizia che ha letteralmente gettato nello sconforto tanti utenti, a tal punto che si preannuncia un vero e proprio esodo dalle piattaforme social.

Secondo TechCrunch, infatti, negli Stati Uniti sono aumentate vertiginosamente le ricerche relative a come cancellare l’account di Instagram, Threads e Facebook, rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. La query più richiesta su Google è appunto “come eliminare definitivamente Facebook”, raggiungendo il più alto livello di interesse su Trends, alla stessa stregua delle query “come eliminare le foto da Facebook”, “come uscire da Facebook” o “quale è una alternativa a Facebook”. Tutte stringe che, stando ai dati pubblicati, hanno raggiunto un incremento del 5000%, in confronto alle scorse settimane.

Facebook, Instagram e Threads: tanti si vogliono cancellare

I dati parlano chiaro, la mossa di Zuckerberg, che ricordiamo è stata fatta, almeno si pensa, per andare in contro alla nuova amministrazione degli Stati Uniti, non sembra essere di pieno gradimento da parte della community. Sono innumerevoli i messaggi trapelati sui social, e la conferma la ritroviamo appunto nel desiderio espresso da molti di cercare come cancellarsi definitivamente. Al momento sono soltanto “parole”, la conferma o meno di quanto trapelato la si potrà avere solamente nel momento in cui Meta pubblicherà i dati trimestrali, a quel punto potremo effettivamente conoscere se tanti sono passati dalle parole ai fatti, cancellandosi definitivamente dalle piattaforme.