Meta migliora la protezione dei minori su Facebook e Instagram

In un recente post ufficiale, Meta ha annunciato l’arrivo di nuove funzioni volte a salvaguardare i minori su Facebook Messenger e su Instagram. Da ora in poi, gli utenti minori di 16 anni (in alcuni paesi, 18 anni) non possono più essere contattati da persone che non conoscono né tantomeno essere aggiunti a chat di gruppo da queste. Ma non finisce qui, andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Negli ultimi mesi, Meta ha portato in campo diverse restrizioni sui suoi social volte a salvaguardare i minori. Le novità annunciate nelle scorse ore, altro non sono, che nuove impostazioni che vanno a rafforzare le restrizioni precedentemente introdotte. Ecco cosa cambia.

Meta: ecco le nuove restrizioni a salvaguardia dei minori

Se fino a poco tempo fa, su Facebook Messenger e Instagram gli adulti potevano inviare messaggi a minori se questi ultimi li seguivano, con le nuove restrizioni ciò non è più possibile. Come impostazione predefinita, infatti, i minori possono ora ricevere messaggi solo da contatti che conoscono. Oltre a ciò, sono state aggiunte nuove misure di supervisione parentale. I tutor possono finalmente monitorare eventuali modifiche di privacy che l’adolescente tenta di fare al profilo o eventuali richieste di messaggi da parte di sconosciuti.

Il lavoro alla salvaguardia dei minori da parte di Meta non si ferma qui. L’azienda continuerà ad impegnarsi per rendere i suoi social un posto che sia sempre più sicuro. Una funzione che arriverà in futuro, ad esempio, permetterà di rilevare e sfuocare preventivamente foto di nudo inviate in chat. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.