Internal Shower: la bevanda virale a base di chia e limone fa davvero bene?

Con milioni di video taggati #InternalShower o #ChiaseedWater, la bevanda composta da acqua, semi di chia e succo di limone è diventata una moda globale. Lanciata dall’esperto Daryl Gioffre come “doccia interna” intestinale, promette di favorire la digestione, la regolarità e la sensazione di leggerezza generale.

La ricetta è semplice: un bicchiere d’acqua (circa 300 ml), un cucchiaio o due di semi di chia e il succo di mezzo limone (fino a uno intero). I semi vengono lasciati in ammollo 10–20 minuti per formare un gel viscoso prima del consumo — passaggio cruciale per evitare effetti collaterali.

Internal Shower: benefici, rischi e verità sulla bevanda detox più virale del momento

I semi di chia sono ricchi di fibre (fino al 40 %), acidi grassi omega‑3, proteine, antiossidanti e minerali come calcio, magnesio e potassio. Queste fibre, in gran parte insolubili, assorbono acqua e creano feci più voluminose e morbide, favorendo il transito intestinale e la sazietà.

Diversi esperti concordano: se il corpo non è abituato a un alto apporto di fibre, iniziare con troppo chia può provocare gonfiore, gas, crampi o diarrea. Tuttavia, per chi soffre di stipsi, la bevanda ben preparata può favorire una normale funzione intestinale, a patto di assumerla con gradualità e molta acqua.

Chi soffre di malattie gastrointestinali (come IBD, Crohn, diverticolosi) dovrebbe evitarla, specie durante fasi acute. Inoltre, la naturale acidità del limone può irritare il tratto digestivo o danneggiare lo smalto dei denti se consumata frequentemente.

Non rimpiazza una dieta equilibrata

È fondamentale cominciare con mezza dose (1 cucchiaio di semi) e aumentare gradualmente. Lasciare i semi a riposo almeno 15–20 minuti, bere adeguatamente durante la giornata e non consumare più di una volta al giorno. Chi è sotto terapia o ha condizioni croniche dovrebbe consultare un medico.

Non è una bevanda detox miracolosa e non sostituisce pasti o nutrienti essenziali. Pur essendo utile come supporto temporaneo alla regolarità, non rimpiazza una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, cereali integrali e legumi.

L’Internal Shower può aiutare chi ha saltuaria stitichezza o vuole aumentare l’apporto di fibra in modo semplice. Tuttavia, non è adatta a tutti e un uso scorretto può avere effetti contrari. Il consiglio principale è: moderazione, buona idratazione e ascolto del proprio corpo.

Foto di Ri Butov da Pixabay