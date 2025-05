Lavoro sedentario e sonno: un rischio per la salute mentale

La tua scrivania potrebbe essere la causa delle tue notti insonni. Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Occupational Health Psychology, le abitudini lavorative moderne — sempre più sedentarie e flessibili — compromettono gravemente la qualità del sonno.

Lo studio, condotto nell’arco di dieci anni e su oltre 1.000 lavoratori, ha rivelato che l’80% della forza lavoro è sedentario e questo stile di vita è associato a un aumento del 37% dei sintomi di insonnia. Il rischio sale ancora se si lavora con orari irregolari, portando a una maggiore necessità di “sonno di recupero”.

Sonno disturbato? Potrebbe essere colpa della tua scrivania

I ricercatori hanno identificato tre profili principali:

Chi dorme bene , con cicli regolari;

, con cicli regolari; Chi dorme in fase di recupero , ovvero ha bisogno di recuperare nel weekend;

, ovvero ha bisogno di recuperare nel weekend; Chi presenta sintomi simili all’insonnia, con difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e stanchezza cronica.

È proprio quest’ultimo gruppo quello più colpito dal lavoro sedentario, secondo i dati dello studio Midlife in the United States. Anche gli orari atipici, come turni spezzati o lavoro notturno, spingono i lavoratori verso un ritmo sonno-veglia disordinato, che può diventare cronico.

Il corpo immobile… e la mente inquieta

La psicologa Claire Smith, citata da EurekAlert, sottolinea che “un buon sonno non è solo questione di ore: contano regolarità, qualità e capacità di dormire senza interruzioni.” Ma un lavoro al computer, per molte ore e senza pause attive, altera la naturale fatica fisica che stimola un sonno profondo.

Inoltre, il lavoro post-orario — come rispondere alle email a letto — alimenta un circolo vizioso: più stimoli cognitivi prima di dormire = meno possibilità di un sonno rigenerante.

Soluzioni: movimento, consapevolezza e limiti digitali

Per invertire questa tendenza, lo studio raccomanda piccole modifiche quotidiane, tra cui:

Alzarsi e muoversi ogni ora, anche solo per 5 minuti;

Evitare dispositivi elettronici dopo cena;

Stabilire orari fissi di fine lavoro;

Introdurre momenti di disconnessione mentale prima di dormire.

Le aziende dovrebbero promuovere una cultura del benessere, attenta non solo alla produttività ma anche alla salute a lungo termine dei dipendenti.

Dormire bene è una questione lavorativa (non solo personale)

In conclusione, la qualità del nostro sonno non dipende solo dal materasso o dal numero di ore dormite. È il modo in cui viviamo le nostre giornate lavorative a determinare la notte. E in un’epoca in cui il confine tra lavoro e vita privata è sempre più sfumato, ritrovare un equilibrio tra movimento, orari e disconnessione diventa essenziale per dormire… e vivere meglio.

Foto di WOKANDAPIX da Pixabay