L’inquinamento atmosferico “contribuisce in modo significativo alla demenza”, rivela uno studio

Uno studio condotto ad Atlanta, Georgia, ha identificato l’inquinamento atmosferico, in particolare il particolato fine PM2.5 legato al traffico, come un fattore di rischio significativo per la demenza.

La ricerca

Il team della Emory University ha analizzato il tessuto cerebrale di 224 individui, principalmente con diagnosi di demenza. Si è concentrata sull’esposizione al PM2.5, presente in aree con alto traffico veicolare. Ha rilevato una correlazione positiva tra alti livelli di PM2.5 e presenza di placche amiloidi, associate al morbo di Alzheimer.

Le persone con maggiore esposizione a PM2.5 avevano un rischio quasi doppio di avere placche più elevate.

Fattori chiave:

L’associazione era più forte in individui senza la variante genetica ApoE4, suggerendo un ruolo chiave dell’ambiente.

L’esposizione prolungata a PM2.5 aumentava considerevolmente il rischio di placche amiloidi.

Implicazioni:

Lo studio evidenzia i pericoli dell’inquinamento atmosferico per la salute mentale. Sottolinea inoltre l’importanza di politiche per ridurre l’inquinamento e proteggere la salute pubblica. E, infine, apre la strada a nuove ricerche sui fattori ambientali che influenzano il rischio di demenza.

Domande aperte:

Quali sono le strategie per ridurre l’esposizione al PM2.5?

Come possiamo mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute mentale?

Esistono altri fattori ambientali che influenzano il rischio di demenza?

L’inquinamento atmosferico rappresenta un serio rischio per la salute mentale, in particolare per il rischio di demenza. È fondamentale ridurre l’esposizione al PM2.5 e sviluppare strategie per proteggere la salute pubblica. La ricerca in questo campo è in continua evoluzione e ci aiuterà a comprendere meglio i rischi e le possibili soluzioni.