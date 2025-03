Localizzatori GPS e tecnologie per la protezione di beni e persone

Grazie ai moderni avanzamenti della tecnologia, l’utilizzo dei localizzatori GPS si è esteso ben oltre il settore dell’automotive. Infatti, sempre più di frequente, questi dispositivi vengono utilizzati per monitorare spostamenti e posizioni di oggetti di valore, bagagli, persone, biciclette, moto,e animali domestici. In questo articolo esamineremo caratteristiche e vantaggi dell’uso dei localizzatori GPS non solo nelle attività quotidiane, ma anche durante viaggi, escursioni, e per ottimizzare consumi e tempi di percorrenza dei veicoli aziendali.

Cos’è un localizzatore GPS e come funziona

Il sistema di navigazione satellitare meglio noto come GPS (Global Positioning System) consente, grazie a una serie di satelliti che ruotano in orbita intorno alla Terra, di determinare in maniera precisa la posizione di oggetti e esseri animati. Ogni satellite è in grado di trasmettere dei segnali univoci ai localizzatori GPS che, a loro volta li decodificano e li utilizzano per calcolare la posizione esatta di ciò che siamo interessati a monitorare.

Aldilà del funzionamento basico di un localizzatore GPS, va sottolineato come sul mercato ve ne siano modelli differenti che variano in base a caratteristiche tecniche e utilizzi. I GPS più versatili sono quelli che possono tracciare in tempo reale la posizione e gli spostamenti di veicoli, persone, oggetti indistintamente. Ve ne sono poi di più specifici, pensati per auto e moto (che possono collegarsi alla batteria del mezzo), per cani e gatti (agganciabili ai collari) o per persone.

A cosa mi serve un localizzatore GPS?

I localizzatori GPS rappresentano un ottimo strumento di sicurezza, in quanto consentono di geolocalizzare la propria auto, moto, bicicletta, o in generale il proprio veicolo in caso di furto, e dunque intervenire prontamente per recuperarlo. In genere, questi dispositivi sono collegati allo smartphone tramite app, o comunque possono essere gestiti dagli appositi portali. I GPS per auto più avanzati possiedono la funzione geofence o di recinto virtuale che consente di impostare i confini di un’area reale su una mappa virtuale, e ricevere notifiche di allarme sullo smartphone quando il veicolo da monitorare, oltrepassa i limiti della suddetta area.

Come già accennato, il settore dell’automotive non è l’unico che ha beneficiato di questi dispositivi. Chi, infatti, ha bambini che potrebbero perdersi nel tragitto casa-scuola, o parenti anziani che fanno spesso fatica a trovare la strada di casa, può utilizzare i dispositivi GPS come veri e propri apparati per la protezione dei soggetti più deboli. Infatti, i GPS per persone consentono non solo di monitorare costantemente i propri cari, ma anche di ricevere allarmi in caso di situazioni di emergenza o pericolo. Il pulsante SOS e la funzione messaggi vocali presenti, ad esempio, nei GPS di uno dei brand leader del settore, il marchio tedesco PAJ, permettono ai nostri cari di contattarci e chiederci aiuto immediatamente. Semplicemente premendo il pulsante SOS, i nostri piccoli o parenti anziani avvieranno l’invio di notifiche di emergenza e della loro posizione a tutti i contatti delle persone care salvati sul dispositivo, in maniera tale che queste possano intervenire prontamente in loro soccorso.

I dispositivi GPS possono poi essere adoperati per rintracciare oggetti preziosi o bagagli, ad esempio quando depositiamo la nostra valigia in stiva e/o siamo costretti a più scali. In questo modo, in caso di smarrimento da parte delle compagnie aeree, potremmo restare tranquilli e rintracciarla in brevissimo tempo.

Altra funzione altrettanto utile dei GPS, è quella relativa al monitoraggio dei veicoli aziendali. I dispositivi di ultima generazione sono in grado, infatti, di memorizzare percorsi, velocità e fornire mappe satellitari. In questo modo, sarà possibile ottimizzare consumi e tempi di percorrenza.

Ovviamente, disporre di un dispositivo per ogni veicolo, persona, oggetto può risultare dispendioso. Per questo, è bene puntare su un localizzatore GPS versatile, in grado di espletare in maniera efficiente tutte le funzioni menzionate. Tra i numerosi localizzatori in commercio, ve ne sono infatti alcuni con l’indubbio vantaggio di racchiudere le molteplici tecnologie menzionate in apparati dalle dimensioni ridotte. E che possono, di fatto, essere utilizzati per rintracciare veicoli, persone, oggetti, ed essere spostati da un contesto ad un altro con estrema facilità.

Dispositivi di localizzazione: le caratteristiche da considerare

Prima di procedere all’acquisto di un localizzatore GPS, è importante valutare alcuni aspetti. Senza dubbio, se si cerca un dispositivo funzionale, preciso e soprattutto affidabile, è importante guardare a quelli con scheda SIM inclusa e tecnologia 4G. In questo modo, sarà possibile monitorare i propri oggetti anche a km di distanza, e in qualunque parte del mondo si trovino.

Oltre alla copertura, che permette di distinguere localizzatori GPS avanzati da semplici AirTag (che funzionano solo se il nostro smartphone è a distanza di qualche metro dall’oggetto monitorato), è importante la facilità d’uso. L’app o la piattaforma per la gestione del localizzatore deve essere semplice e intuitiva, utilizzabile sia su dispositivi iOS che Android.

La possibilità di attivare notifiche di allarme è una caratteristica da non sottovalutare. Che sia per manomissioni, batteria scarica, cambiamenti di velocità, superamento di confini stabiliti, ricevere segnalazioni sul proprio smartphone è fondamentale per agire in tempo. Sia che si tratti di un furto, che di situazioni di emergenza.

Ultimo aspetto, ma non per importanza,riguarda i costi e l’assistenza. Nella scelta di un GPS è sempre meglio affidarsi a brand che offrono un giusto rapporto qualità-prezzo, assistenza costante e garanzia. A seconda delle caratteristiche del GPS, i prezzi per un valido prodotto oscillano tra i 20€ e i 100€ .Quelli poi, associati alla sottoscrizione di un abbonamento, consentono spesso di accedere a servizi extra molto validi come appunto l’assistenza garantita 24 ore su 24, fondamentale in caso di emergenze, la garanzia a vita, e l’accesso a mappe e percorsi effettuati nell’ultimo anno.

Per chi cerca un dispositivo affidabile che garantisca massima sicurezza e protezione, le peculiarità sopra indicate rappresentano una guida per orientare la scelta. Ovviamente, è consigliabile acquistare GPS da marchi o realtà che vantano pluriennale esperienza nel settore, in grado di garantire supporto nell’attivazione e in caso di malfunzionamenti, e fornire garanzie sui prodotti.