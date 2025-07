Torna la truffa dell’abbonamento antivirus scaduto: come riconoscerla

Vi è arrivata una strana e-mail in cui vi viene comunicato che il vostro abbonamento antivirus è scaduto e che siete esposti ad una marea di rischi? Non fatevi prendere dal panico e non cliccate su nessun link sospetto. Quello che apparentemente sembra un avviso ufficiale, altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come riconoscerlo.

Non è la prima volta che parliamo di truffe di questo tipo. Già qualche settimana fa, infatti, vi avevamo messo in guardia da un tranello analogo. Lo scopo dei malintenzionati è sempre lo stesso, rubare soldi e dati personali. Scopriamo insieme come difendersi.

Truffa dell’abbonamento antivirus: come difendersi

La truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto può leggermente variare, solitamente è qualcosa del tipo: “Protezione scaduta! Rinnova oggi e risparmia il 95,89%!“. All’interno è possibile leggere il seguente messaggio: “Il tuo abbonamento McAfee Total Protection per Windows è scaduto oggi Senza rinnovo, i tuoi dispositivi potrebbero essere esposti a virus, malware e furti di identità. È necessaria un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio“. Ovviamente non manca il link che rimanda al sito dove poter “sottoscrivere l’abbonamento”. Non c’è bisogno di dire che inserire i dati personali richiesti significa consegnarli nelle mani dei malintenzionati che, prontamente, li utilizzeranno a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta infatti guardare l’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva il messaggio per rendersi conto di come non sia affiliato a nessuna azienda che fornisce antivirus. Inoltre, il testo dell’e-mail presenta una serie di errori che non sono mai presenti in una comunicazione ufficiale. Se avete ricevuto qualcosa del genere, il consiglio è di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.