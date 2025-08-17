Search here...
Mediterraneo: il mare sempre più verso la tropicalizzazione

By: Giacomo Ampollini

Difficile non rendersi conto che ormai in estate fa sempre più caldo, o in generale le giornate in cui la temperatura superai 30 gradi sono sempre di più, tanti di più. Il risulta è che non solo l’aria sta diventando più calda, ma lo stesso mare lo sta diventando tanto che ormai la temperatura del Mar Mediterraneo sta raggiungendo i 30 gradi Celsius. A questo punto si potrebbe quindi parlare di tropicalizzazione.

Non si parla tanto della temperatura superficiale del Mediterraneo, ma prese a oltre 30 metri di profondità. Questo sta banalmente spingendo sempre più specie a cambiare habitat spostandosi in luoghi più freschi. Non si tratta di un cambiamento ignorabile in quanto sta portando a cambiare in modo radicale un equilibrio fondamentale. Banalmente, pesci predatori adatti meglio a queste temperature possono raggiungere queste acque e uccidere molte altre specie più piccole.

 

Il cambiamento del Mar Mediterraneo

L’attenzione viene posta soprattutto sul pesce scorpione che sta venendo avvistato sempre più spesso nel Mediterraneo al largo della Turchia. Più adatto a queste temperature, la specie sfrutta il Canale di Suez come canale migratorio.

Le parole dell’esperto Murat Draman dopo la rivelazione di tali temperature al largo della Turchia: “L’invasione è iniziata quasi subito dopo l’apertura del Canale di Suez nel 1869″, ha detto. Ma ora sta diventando più caldo, e inoltre (nel 2015) i canali sono diventati più profondi e larghi, quindi ogni anno arrivano sempre più nuove specie. Ciò che sta accadendo qui accadrà tra cinque, dieci o vent’anni nel nord e nell’ovest del Mediterraneo. È chiaro che, in assenza di predatori nel Mediterraneo, specie come il pesce scorpione si trovano molto bene qui e la loro popolazione aumenta di anno in anno.”

