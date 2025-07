Menopausa precoce: la terapia ormonale protegge davvero il cuore, lo conferma un nuovo studio

Per anni è stata al centro di un acceso dibattito tra medici e ricercatori: la terapia ormonale sostitutiva (TOS) nelle donne in menopausa precoce fa bene o male al cuore? Ora, una nuova e autorevole ricerca mette fine alla confusione, affermando chiaramente che la TOS può offrire benefici significativi per la salute cardiovascolare nelle donne che entrano in menopausa prima dei 45 anni.

Pubblicato su una rivista scientifica di riferimento, lo studio ha analizzato i dati di migliaia di donne seguite per oltre un decennio. I risultati mostrano che chi ha assunto estrogeni dopo la menopausa precoce ha registrato una minore incidenza di malattie cardiache, infarti e altre complicazioni vascolari, rispetto a chi non ha fatto uso di terapia ormonale.

Terapia ormonale e cuore: svolta per le donne in menopausa precoce

Questo rovescia anni di prudenza e confusione, nati da studi precedenti che avevano indicato un possibile aumento del rischio cardiovascolare con l’uso della TOS. Tuttavia, i ricercatori spiegano che molti di quei dati si riferivano a donne in menopausa avanzata o già con problemi cardiaci, non a chi entra in menopausa in età precoce, condizione che di per sé aumenta il rischio cardiovascolare.

La menopausa precoce, che può verificarsi spontaneamente o a seguito di trattamenti medici, priva il corpo degli effetti protettivi degli estrogeni in un momento in cui il cuore e i vasi sanguigni ne hanno ancora bisogno. In questo contesto, la terapia ormonale ripristina un equilibrio fisiologico che riduce l’infiammazione, migliora i livelli di colesterolo e favorisce la salute delle arterie.

Gli esperti precisano che i benefici maggiori si osservano quando la terapia viene avviata entro pochi anni dall’inizio della menopausa precoce, e che la personalizzazione è fondamentale: non tutte le donne ne hanno bisogno, e non tutte reagiscono allo stesso modo. Ma per molte, la TOS può rappresentare un’opportunità di prevenzione oggi supportata da solide evidenze.

Una risposta rassicurante, aprendo la strada a cure più mirate ed efficaci

Il nuovo studio invita quindi a superare i pregiudizi e a riconsiderare la terapia ormonale nel caso di menopausa anticipata, non solo per la qualità della vita — spesso compromessa da sintomi intensi — ma anche per la salute a lungo termine. I benefici sembrano infatti estendersi anche alla protezione ossea e al benessere cognitivo.

Naturalmente, la terapia ormonale va sempre prescritta da un medico, dopo un’attenta valutazione dei fattori di rischio individuali. Ma con i dati attuali, la paura generalizzata sembra non avere più una base scientifica, almeno per questa categoria di donne.

In definitiva, il messaggio dei ricercatori è chiaro: nelle donne in menopausa precoce, la terapia ormonale può salvare il cuore. Dopo anni di incertezza, la scienza offre una risposta rassicurante, aprendo la strada a cure più mirate ed efficaci.

Foto di LinkedIn Sales Solutions su Unsplash