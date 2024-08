Microplastica nel sale e nello zucchero: tutti i campioni contaminati

Una nuova ricerca in India ha evidenziato la presenza di microplastica in tutti i pacchi di sale e zucchero analizzati

Non si parla dell’Italia, non si parla dell’Europa e neanche degli Stati Uniti. Questo scenario non esattamente idilliaco avviene in India, ma non si tratta di qualcosa di lontano, ma piuttosto un avvertimento sul nostro futuro. Ormai tanti studi ci stanno dicendo che dovremo convivere con la microplastica la quale è in grado di infilarsi ovunque, persino dentro di noi. Difficile scapparne e infatti, tornando in India, una ricerca ha evidenziato come ogni singolo campione analizzato di sale e zucchero contiene microplastica.

Si parla sia di grandi marchi del paese che quelli piccoli, ma anche quelli sfusi venduti nei mercati. L’origine del prodotto non ha significato nulla nel momento in cui la presenza della microplastica era presente su tutto lo spettro. Un problema importante in quanto poi, ovviamente, questi frammenti finiranno per ritrovarsi nell’organismo delle persone e gli effetti sulla salute non sono ancora noti, ma solo teorizzati.

La microplastica preoccupa sempre di più

Le parole dei ricercatori dietro a questo studio semplice, ma significativo: “L’obiettivo del nostro studio era di aggiungere al database scientifico esistente sulle microplastiche, in modo che il trattato globale sulla plastica affronti questo problema in modo concreto e mirato. L’obiettivo è anche quello di innescare azioni politiche e attirare l’attenzione dei ricercatori su possibili interventi tecnologici per ridurre i rischi di esposizione ai frammenti di microplastica.”

All’interno del nostro organismo la microplastica è stata trovata nel circolo sanguigno e questo facilità la sua distribuzione in tutto l’organismo. Si parla di ritrovamenti nei testicoli, nel cuore, nei polmoni e nella placenta.