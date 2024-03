La misteriosa sindrome di Avana non ha risposte

Da meno di una decina di anni si parla di una misteriosa sindrome legata alla capitale di cuba, Avana appunto. La prima volta che se n’è parlato era il 2016 e sembrerebbe prendere di mira i diplomatici statunitensi che risiedono nella città per motivi istituzionali. L’inizio di tutto questo sembra molto aver a che fare con una film di spionaggio visto che si parla di una patologia che compare dopo l’ascolto di suoni particolari la notte.

A infittire il tutto c’è che da allora questi sono comparsi anche altrove. La sindrome di Avana si è vista sempre in funzionari americani, ma di stanza in Cina, Europa e persino nella stessa Washington. I sintomi sembrano risultare particolarmente invalidanti con emicrania, vertigini croniche, depressione e altri sintomi neurologici vari. Il problema che gli esami clinici non hanno portato a nulla.

Esiste veramente una sindrome di Avana?

Gli esami condotti sugli individui colpiti e colleghi che invece non ne soffrivano non hanno portato alcuna risposta. Degli 80 presi in esame, il 41% ha avuto un’effettiva diagnosi di disturbo neurologico funzionale, a sottolineare che un qualcosa di fondo ci sia. Al momento non c’è risposta e ne gli esperti sanitari, ne le agenzie di intelligenza, hanno divulgato nuove informazioni.

Le parole dei ricercatori: “È importante riconoscere che questi sintomi sono molto reali, causano interruzioni significative nella vita delle persone colpite e possono essere piuttosto prolungati, invalidanti e difficili da trattare. Questi individui presentano sintomi autentici, dolorosi e che possono essere piuttosto prolungati, invalidanti e difficili da trattare.”