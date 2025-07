Ninja CRISPi™: la nuova era della cucina portatile firmata SharkNinja

SharkNinja, azienda globale leader nell’innovazione di piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina, presenta la Ninja CRISPi™ 4-in-1 Portable Glass Air Fryer, una friggitrice ad aria portatile che ridefinisce completamente il modo di cucinare, conservare e servire i pasti. Compatta, potente e progettata per semplificare la vita quotidiana, questa novità rappresenta una rivoluzione nella cucina moderna.

Nata per soddisfare le esigenze di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a piatti gustosi e ben preparati, Ninja CRISPi™ è molto più di una semplice friggitrice ad aria. È un sistema multifunzione che consente di cucinare, servire, conservare e riscaldare all’interno dello stesso contenitore, con un ingombro minimo e una versatilità sorprendente. Perfetta per studenti, lavoratori, famiglie dinamiche o per chi vive in piccoli spazi, Ninja CRISPi™ funziona ovunque ci sia una presa elettrica, portando il gusto del cibo fatto in casa in qualsiasi contesto.

Al centro del sistema si trova il modulo di cottura Ninja CRISPi Power Pod, un motore da 1700 watt compatto e leggero che si collega a contenitori in vetro borosilicato trasparente da 1,4 o 3,8 litri, progettati per resistere alle alte temperature e completamente privi di PFAS. Grazie alla tecnologia di rilevamento automatico, il dispositivo riconosce la dimensione del contenitore e regola di conseguenza i parametri di cottura, garantendo risultati sempre uniformi, senza bisogno di impostazioni manuali.

La versatilità è uno dei punti di forza di Ninja CRISPi™. Le sue quattro modalità di cottura – Air Fry, ReCrisp, Keep Warm e Roast – consentono di affrontare ogni tipo di preparazione, dagli snack croccanti agli arrosti completi. Con una capienza tale da contenere fino a sei porzioni o un pollo intero da 1,2 kg, è possibile cucinare in modo efficiente anche per più persone, mantenendo sempre un’elevata qualità e praticità.

Sharkninja Crispi: un’idea geniale

Grazie ai coperchi ermetici e anti-perdita, si può passare senza interruzioni dalla cottura alla conservazione, rendendo superfluo il trasferimento in altri contenitori. Questo riduce il numero di stoviglie da lavare, ottimizza i tempi e favorisce una gestione più intelligente degli avanzi, contribuendo in modo concreto a limitare gli sprechi alimentari.

Il design modulare e impilabile è stato studiato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, facilitare il trasporto e ottimizzare gli spazi. L’intero sistema si ripone facilmente in un cassetto o in una borsa, rendendo Ninja CRISPi™ un dispositivo davvero portatile, ma senza rinunciare alla potenza e alla qualità tipiche delle friggitrici ad aria di dimensioni standard.

Secondo Damian Woodward, Managing Director EMEA di SharkNinja, l’idea nasce da un’attenta osservazione della vita reale dei consumatori:

“Molti ci hanno raccontato di quanto sia difficile gestire il tempo in cucina, il disordine, gli avanzi. Con Ninja CRISPi™ abbiamo voluto dare una risposta concreta a questi problemi: un dispositivo unico, portatile, che semplifica la preparazione dei pasti senza compromettere il gusto e la qualità.”

La nuova Ninja CRISPi™ 4-in-1 Portable Glass Air Fryer sarà disponibile a partire dal 16 luglio 2025 al prezzo consigliato di 179,99 €, in esclusiva sul sito ufficiale ninjakitchen.it