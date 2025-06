SharkNinja lancia Ninja Luxe Café: la rivoluzione del caffè domestico inizia qui

SharkNinja, azienda leader nella progettazione di piccoli elettrodomestici ad alta innovazione, è pronta a rivoluzionare il modo in cui prepariamo il caffè a casa con il lancio di Ninja Luxe Café, una nuova linea di macchine pensate per offrire un’esperienza da barista direttamente nella propria cucina. Con un approccio orientato alla semplicità, alla precisione e alla versatilità, la nuova gamma nasce per rispondere a un’esigenza concreta: preparare un espresso, un caffè filtro o un cold brew perfetti, senza margini di errore e senza conoscenze tecniche specifiche.

Il cuore di Ninja Luxe Café è l’equilibrio tra automazione intelligente e controllo personalizzato. L’utente viene guidato in ogni passaggio, dalla macinatura alla montatura del latte, grazie a un sistema integrato che semplifica la preparazione senza rinunciare alla qualità. Questo rende le nuove macchine adatte tanto ai principianti quanto agli appassionati più esperti. Ogni funzione è stata studiata per rendere l’esperienza quotidiana del caffè non solo accessibile, ma anche gratificante e professionale.

La linea si compone di due modelli principali: Essential e Premier. Il modello Essential è ideale per chi desidera un’esperienza lineare ed efficace. Consente di preparare espresso doppio o quadruplo e caffè filtro, il tutto supportato dalla tecnologia Barista Assist e dal sistema automatico Dual Froth, che monta il latte con diverse consistenze. Per chi cerca qualcosa in più, il modello Premier include anche funzioni per espresso singolo, Americano, cold brew, schiuma fredda, acqua calda e altre modalità pensate per espandere il ventaglio delle bevande disponibili.

SharkNinja lancia Ninja Luxe Café

La tecnologia Barista Assist rappresenta un punto di svolta: con 25 impostazioni di macinatura suggerite, una bilancia integrata precisa al grammo, un pressino a molla professionale e una regolazione automatica di temperatura e pressione, ogni estrazione è ottimizzata. Il sistema corregge eventuali imprecisioni e offre risultati bilanciati e su misura. L’utente è accompagnato in ogni fase, anche se è alle prime armi, trasformando ogni caffè in un’esperienza coerente, ricca e senza sbavature.

Uno degli elementi più apprezzati è il sistema Dual Froth, che automatizza la montatura del latte – vaccino o vegetale – scegliendo tra quattro consistenze diverse: dalla schiuma densa al latte leggermente montato, fino alla schiuma fredda. Questa tecnologia permette di ottenere la texture ideale in pochi secondi, perfetta per cappuccini, latte macchiati o bevande fredde senza dover ricorrere a tecniche manuali complesse.

La manutenzione quotidiana, spesso una delle principali criticità nelle macchine da caffè domestiche, è semplificata da funzioni automatiche di pulizia e risciacquo. L’interfaccia utente, progettata con attenzione, è intuitiva, moderna e rende ogni fase – dalla selezione della bevanda alla regolazione dei parametri – immediata e priva di complicazioni.

Ninja Luxe Café si distingue anche per la varietà di bevande che è in grado di preparare, con formati che vanno dai 170 ml fino a oltre 500 ml. In particolare, l’espresso cold-pressed – ottenuto con estrazione a bassa pressione e temperatura – offre un gusto più morbido e aromatico, diventando la base ideale per cocktail come l’Espresso Martini o per gusti più delicati.

L’estetica elegante, i materiali premium e l’attenzione ai dettagli completano un prodotto nato per durare e per diventare un alleato quotidiano. Ninja Luxe Café non è solo una macchina da caffè, ma un vero e proprio sistema per elevare l’esperienza domestica a un livello superiore.

Disponibile sul mercato italiano nelle versioni Essential (449,99 €) e Premier (549,99 €), Ninja Luxe Café può essere acquistata su Ninjakitchen.it, Amazon, nei migliori negozi di elettronica e presso i rivenditori autorizzati. Entro la fine dell’anno è previsto anche il lancio del modello Luxe Café Pro, pensato per i veri intenditori, con un prezzo consigliato di 699,99 €.