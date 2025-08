Ninja Swirl by CREAMi arriva in Italia: il soft-serve professionale si fa in casa

È finalmente disponibile anche in Italia la nuova Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1, la rivoluzionaria macchina per dessert freddi firmata SharkNinja, leader globale nel design di prodotti tecnologici per la casa. Dopo aver conquistato il pubblico con la popolarissima Ninja CREAMi, diventata virale sui social per la sua capacità di creare gelati artigianali a casa, l’azienda rilancia con un modello ancora più completo e innovativo, pensato per portare l’esperienza del gelato soft-serve direttamente tra le mura domestiche. Dal 30 luglio 2025, il nuovo dispositivo è ufficialmente in vendita su ninjakitchen.it e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 349,99 euro.

Gelato artigianale e soft-serve, ora in versione domestica

La Ninja Swirl by CREAMi rappresenta l’evoluzione della tecnologia Creami, mantenendo le funzioni più amate della versione precedente, come la preparazione di gelato artigianale, frappè, sorbetti e frozen yogurt, e introducendo nuovi programmi esclusivi per creare dessert in stile soft-serve, simili al gelato “alla spina” delle gelaterie. La vera novità è la possibilità di realizzare facilmente gelati dalla consistenza più morbida e ariosa, perfetti da servire con coni, coppette o guarnizioni personalizzate.

La macchina include ben 13 programmi automatici, attivabili con un solo tocco, che permettono di spaziare tra diverse consistenze e ricette. Tra questi, spicca la funzione CreamiFit, dedicata agli amanti del fitness e dell’alimentazione bilanciata. Questo programma consente di ottenere dessert proteici e a basso contenuto calorico, con meno di 150 kcal a porzione, utilizzando ingredienti scelti direttamente a casa, senza additivi né conservanti.

Il cuore tecnologico della macchina è l’esclusiva paletta Creamerizer, che lavora la base congelata per ottenere una texture omogenea e cremosa. Il procedimento è semplice ma efficace: si preparano gli ingredienti in base alla ricetta desiderata, si congelano per almeno 24 ore, si inserisce la base nel contenitore, e si lascia che la macchina trasformi tutto in un dessert vellutato pronto per essere servito. La leva soft-serve consente poi di dosare il gelato in modo scenografico, come in una vera gelateria.

Secondo Damian Woodward, Managing Director EMEA Distribution di SharkNinja, il progetto è nato proprio dall’entusiasmo degli utenti: “Ninja CREAMi ha generato un’ondata di creatività online. I feedback ricevuti ci hanno spinto a sviluppare una macchina ancora più versatile, capace di offrire un’esperienza professionale a casa, con la semplicità di un click.”

La Ninja Swirl by CREAMi è più di una semplice gelatiera: è uno strumento creativo per tutta la famiglia, che permette di sperimentare nuove combinazioni, gusti personalizzati e alternative salutari, abbattendo le barriere tra cucina casalinga e alta qualità artigianale. Un must-have dell’estate per chi ama i dolci freddi e vuole goderseli in ogni momento, senza rinunce.