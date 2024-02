Nuovi iPad Pro OLED sono in arrivo: il prezzo non sarà basso

Gli iPad Pro con display OLED sono più vicini che mai. Dopo averli attesi per anni, presto potremo toccarli con mano. Sono molti i report online che parlano di un loro debutto imminente. C’à addirittura chi sostiene che questi vedranno la luce già il mese prossimo. Le novità che porteranno in campo saranno tante, ma sarà tanto anche il prezzo che bisognerà pagare per portarseli a casa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple è finalmente pronta per portare in campo la tecnologia OLED su iPad Pro. Entrambi i nuovi modelli previsti per quest’anno monteranno pannelli OLED rispettivamente da 11 e 13 pollici. Proprio a causa di questi ultimi, i prezzi di listino aumenteranno. Scopriamo insieme di quanto.

iPad Pro più costosi che mai a causa dei pannelli OLED

La prossima generazione di iPad Pro si prospetta essere ricca di novità. I pannelli OLED, infatti, non saranno l’unica caratteristica innovativa dei dispositivi. Si parla di un design completamente ridisegnato, funzioni mai viste prima e, sopratutto, l’integrazione del performante chip M3. Parliamo di dispositivi che potranno competere tranquillamente con i portatili di fascia alta. La gamma Pro si è da sempre distinta per caratteristiche innovative e prezzi alti. Lo stesso sarà anche per questa nuova generazione.

I primi report sui prezzi dei nuovi iPad Pro parlavano di aumenti esorbitati di prezzi a causa dei pannelli OLED. Nelle scorse ore, Digitimes ha pubblicato un rapporto accurato sui prezzi dei dispositivi. Questo ha dichiarato che sicuramente ci sarà un aumento dei prezzi di listino, ma che la situazione sarà meno preoccupante di quanto descritto nei mesi passati. Si prevede, infatti, un aumento di circa 160 dollari rispetto alla generazione precedente. Ciò, ovviamente, per quanto riguarda gli USA. E in Italia? Gli aumenti potrebbero aggirarsi intorno ai 200 euro. Se fosse così, iPad Pro con display da 11 pollici avrebbe un listino di circa 1300 euro per il modello base. iPad Pro con display da 13 pollici, invece, avrebbe un listino di circa 1700 euro per il modello base. Ovviamente, tali prezzi sono solo frutto di supposizioni. Quelli ufficiali, li scopriremo solo quando Apple deciderà di svelare i dispositivi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com