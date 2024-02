Apple: il primo dispositivo pieghevole sarà grande come un iPad mini

Si torna a parlare di Apple e del suo tanto atteso dispositivo pieghevole. Sappiamo da tempo che l’azienda ne sta sviluppando uno, tuttavia, fino ad oggi, poche informazioni sono trapelate al suo riguardo. Stando ad un recente report di The Elec, Apple starebbe valutando display pieghevoli da 7-8 pollici per il suo primo prodotto “foldable”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Samsung e company lanciano prodotti pieghevoli sul mercato da oramai diversi anni. Apple, purtroppo, ancora si fa attendere. Per l’azienda la tecnologia non è ancora abbastanza matura da debuttare su uno dei suoi prodotti. Il primo pieghevole della mela morsicata dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027. Sarà un iPhone?

Apple: un iPhone pieghevole con display da 8 pollici sta arrivando?

Seppur è chiaro che un dispositivo pieghevole di Apple è in arrivo, non si sa con certezza di che dispositivo si tratterà. Come già accennato, pare che Cupertino stia valutando display da 7-8 pollici. In pratica, la misura dei display degli attuali iPad mini. Ciò significa che il primo pieghevole di Apple sarà, quindi, un iPad mini? Considerando i costi alti della tecnologia è molto improbabile. Sembrerebbe più plausibile, invece, che la mela morsicata stia sviluppando un iPhone con display da 8 pollici che si possa piegare e riporre comodamente in tasca. Un prodotto del genere sarebbe sicuramente più apprezzato e acquistato nonostante i costi alti.

Ciò che è certo è che ci sono ancora tanti interrogativi riguardanti il prodotto. Questa volta, Apple sta riuscendo davvero bene a nascondere gli indizi. Che qualche informazione più precisa trapeli nei prossimi mesi? Staremo a vedere. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.