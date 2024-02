Consigli base sulle strategie di digital marketing per far crescere un business online nel 2024

Quando si parla di innovazione tecnologica e mercato digitale ogni singolo elemento che compone i settori è direttamente proporzionale alle novità che il CES di Las Vegas propone all’alba dell’anno nuovo.

Il 2024 rappresenta un punto di svolta in cui le nuove dimensioni virtuali stanno solidificando la loro affidabilità, infatti, durante il Consumer Electronic Show l’Intelligenza Artificiale, il Metaverso e tutti i device a supporto di queste nuove tecnologie, sono stati i protagonisti assoluti dello spettacolo più seguito da appassionati e addetti ai lavori del settore tecnologico.

Ecco i consigli base per principianti sulle strategie di digital marketing per far crescere un business online nel 2024.

Migliorare la SEO sempre attraverso il marketing multicanale

Questo è sicuramente il primo passo per avere successo nel business online, perché la posizione nei motori di ricerca è il fattore chiave per apparire sempre nelle prime pagine, quindi essere cliccati.

Circa il 40% degli utenti clicca sul primo risultato nelle ricerche Google, ecco perché lavorare sulla SEO è quanto di più utile ai fini della vendita.

Per migliorare l’ottimizzazione del tuo sito, brand o profilo professionale è necessario aggiungere video, stories, testi e articoli di blog con le parole chiave giuste, migliorare la link building e magari affidarsi a influencer che siano professionisti nel settore di cui ti occupi.

Un altro elemento da non trascurare è il marketing digitale multicanale, ossia collegare ogni contenuto su qualsiasi social: Instagram, Tik Tok, Facebook, X, Pinterest, You Tube e così via.

Marketing digitale ed email

Anche se stiamo parlando della forma più arcaica di digital marketing, l’email marketing non passa mai di moda e paradossalmente è una delle strategie più vincenti: perché?

Il motivo è semplice: l’email aiuta a stabilire un rapporto di fiducia con il cliente e giova alle relazioni durature. L’importante è scrivere messaggi diretti e non troppo lunghi, testi che vadano dritto al dunque e affidarsi sempre ai migliori provider in circolazione.

Affiliate marketing: publisher e advertiser

Questa è una strategia utile per guadagnare con il blog semplicemente sponsorizzando prodotti e guadagnando sulle commissioni, in poche parole la cara e sempre efficace strategia della pubblicità, così come viene fatta sui quotidiani cartacei, in radio e in tv. In questo caso sei un publisher.

Viceversa, se vuoi sponsorizzare il tuo prodotto sei un advertiser e questo processo inverso ti consente di migliorare le vendite: nulla vieta di fare entrambi i giochi a patto che non ci sia concorrenza tra ciò che devi vendere e ciò che sponsorizzi.

Influencer marketing

Veniamo dunque all’ultimo consiglio che abbiamo già accennato parlando del marketing multicanale, perché non c’è niente di più affidabile che un influencer, a patto che sia il professionista adatto per il tuo brand.

Per esempio, se vendi birre e distillati è consigliato scegliere un sommelier, così come se vendi articoli di abbigliamento sportivo è necessario scegliere un atleta. Più famoso e più follower ha l’atleta e migliore sarà il riscontro, il tutto in proporzione diretta alla sua bravura nella disciplina o nello sport che pratica.