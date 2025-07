Ozempic fa dimagrire davvero, ma solo finché lo prendi: cosa succede al corpo quando si interrompe

Ozempic, il farmaco a base di semaglutide nato per il trattamento del diabete di tipo 2, è diventato celebre anche per un effetto “collaterale” molto apprezzato: la perdita di peso. In pochi mesi, è stato adottato da milioni di persone nel mondo, anche non diabetiche, come soluzione rapida al sovrappeso. Ma l’entusiasmo iniziale nasconde una realtà più complessa: cosa succede quando si smette di prenderlo?

Secondo diversi studi, tra cui uno pubblicato su Diabetes, Obesity and Metabolism, chi interrompe l’assunzione di Ozempic tende a riprendere rapidamente il peso perso. Questo accade perché il farmaco agisce sul cervello riducendo l’appetito e rallentando lo svuotamento gastrico, ma questi effetti cessano una volta sospesa la terapia. Il corpo torna gradualmente ai livelli precedenti di fame e metabolismo.

Dimagrire con Ozempic: efficace ma non per sempre

Molti pazienti riferiscono un aumento dell’appetito già nelle prime settimane dopo la sospensione, con un ritorno delle vecchie abitudini alimentari. Senza un supporto nutrizionale e psicologico adeguato, mantenere i risultati raggiunti diventa molto difficile. In alcuni casi, si può persino assistere a un effetto “rimbalzo”, con un aumento di peso superiore a quello iniziale.

Inoltre, Ozempic non è una cura miracolosa: il farmaco funziona al meglio se affiancato a uno stile di vita sano, attività fisica regolare e una dieta equilibrata. Senza queste basi, i risultati tendono a essere temporanei. L’illusione di una soluzione facile al problema del peso può scoraggiare chi ha bisogno di un cambiamento più profondo e duraturo.

Dal punto di vista medico, l’uso a lungo termine di Ozempic è ancora oggetto di studio, soprattutto per chi non è diabetico. Alcuni esperti avvertono che potrebbe non essere sostenibile assumere un farmaco iniettabile per tutta la vita solo per mantenere il peso. Inoltre, ci sono possibili effetti collaterali come nausea, problemi gastrointestinali e, in rari casi, pancreatite.

Evitare una dipendenza psicologica dal farmaco

Chi decide di interrompere Ozempic dovrebbe farlo sotto controllo medico, con un piano ben definito per la gestione del peso. Questo può includere un’alimentazione su misura, un programma di esercizio fisico e magari il supporto di uno psicologo o di un dietologo. L’obiettivo è evitare una dipendenza psicologica dal farmaco e favorire una relazione sana con il cibo.

La storia di Ozempic dimostra quanto sia potente il legame tra farmaci e aspettative sociali: la pressione per perdere peso velocemente è spesso più forte del desiderio di salute a lungo termine. Tuttavia, come sottolineano molti endocrinologi, la vera sfida non è dimagrire, ma mantenere il risultato nel tempo — e questo richiede ben più di una semplice iniezione.

In conclusione, Ozempic può rappresentare un aiuto prezioso per alcune persone, ma non è la soluzione definitiva al sovrappeso. Smettere di assumerlo senza un piano concreto porta spesso a un ritorno alla situazione iniziale. Il messaggio chiave è che il dimagrimento duraturo richiede tempo, impegno e un approccio integrato, in cui il farmaco può essere solo una parte del percorso.

Foto di Haberdoedas su Unsplash