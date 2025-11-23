Perché in aereo sono vietati i liquidi oltre 100 ml: la chimica

Sembra una delle restrizioni più fastidiose per chi viaggia, e spesso viene percepita come un retaggio burocratico mai davvero aggiornato. Eppure, la norma che vieta di portare liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano ha una storia precisa, che intreccia un grave tentativo di attentato e alcune solidissime basi scientifiche. Non è un capriccio delle autorità aeroportuali né un’imposizione arbitraria: è una regola nata per prevenire un rischio reale e basata su principi chimici difficili da aggirare.

Negli ultimi anni alcuni aeroporti hanno iniziato a rimuovere la restrizione grazie a nuove tecnologie di scansione, ma nella maggior parte del mondo quella piccola cifra—100 ml—continua a determinare cosa possiamo o non possiamo portare in cabina.

Un attentato sventato che ha cambiato la storia dei voli

Per capire da dove arrivi il limite dei 100 ml, bisogna tornare al 2006, quando la polizia britannica sventò uno dei piani terroristici più sofisticati mai concepiti dopo l’11 settembre.

Un gruppo di estremisti britannici pianificava di far esplodere più aerei diretti verso gli Stati Uniti utilizzando esplosivi liquidi camuffati da normali bevande. Le sostanze sarebbero state portate a bordo nei bagagli a mano, mescolate in volo e attivate poco dopo il decollo.

Era uno schema semplice solo in apparenza: i terroristi contavano sul fatto che i sistemi a raggi X dell’epoca non fossero in grado di distinguere un comune succo d’arancia da un liquido potenzialmente esplosivo, e avevano immaginato un metodo per trasportare chimici separati che, uniti, avrebbero generato una reazione devastante.

Quando il complotto venne scoperto, il governo britannico portò il livello di allerta da “grave” a “critico” e, per alcuni giorni, proibì completamente il trasporto di qualsiasi bagaglio a mano. Da quell’emergenza nacque l’idea di limitare la quantità di liquido trasportabile, e dopo futuri test e analisi si stabilì lo standard dei 100 ml, presto adottato da gran parte del mondo.

Perché proprio 100 ml? La risposta è nella fisica e nella chimica

La scelta non è casuale. A spiegarlo sono chimici e ricercatori che studiano la reattività delle sostanze liquide.

Le macchine a raggi X non riconoscono un liquido pericoloso

Le vecchie apparecchiature aeroportuali non erano in grado di identificare la composizione di un liquido, ma solo la sua densità e il suo aspetto. Una bottiglietta di succo o una sostanza chimica a base acquosa apparivano praticamente identiche.

Con un contenitore piccolo, però, il rischio è drasticamente ridotto.

Le reazioni chimiche non funzionano in volumi troppo piccoli

Secondo il chimico Nuno Maulide, la spiegazione è sorprendentemente semplice: nei contenitori sotto i 100 ml una reazione chimica potenzialmente esplosiva non riesce a svilupparsi.

Perché? Per due motivi:

Dispersione termica: le reazioni più pericolose richiedono calore per autoalimentarsi. In un contenitore così piccolo, il liquido disperde calore troppo velocemente nell’ambiente circostante. L’energia non rimane “intrappolata” e la reazione si spegne prima di poter diventare instabile. Impossibilità di mascherare sostanze reagenti: molte sostanze pericolose necessitano di quantità minime ma comunque superiori ai 100 ml per essere trasportate o combinate senza essere rilevate. Dividere un reagente in tante bottigliette non funziona: senza un certo volume, la reazione non può essere innescata.

È per questo che portare dieci flaconi da 100 ml non equivale a portare un flacone da un litro. Il comportamento chimico di un liquido non si somma in modo lineare: un grande contenitore permette alle reazioni di svilupparsi, un piccolo contenitore le neutralizza.

Una misura preventiva basata sui limiti della tecnologia

Il limite dei 100 ml è stato anche una risposta pragmatica alle tecnologie disponibili nel 2006. Le macchine a raggi X tradizionali non riuscivano a distinguere liquidi innocui da composti pericolosi. Era la chimica, quindi, a dover mettere un freno ai rischi.

Oggi alcuni aeroporti—soprattutto in Europa—stanno introducendo scanner 3D di nuova generazione basati su tomografia computerizzata (CT), capaci di analizzare la composizione dei liquidi in tempo reale. Dove questi dispositivi sono disponibili, la regola dei 100 ml è già scomparsa o sta per essere eliminata.

Ma fintanto che una parte significativa degli scali non sarà aggiornata, la restrizione continuerà a esistere per garantire un livello uniforme di sicurezza.

Il paradosso del profumo da viaggio

Forse è per questo che il piccolo flacone da 100 ml è diventato un simbolo del viaggio moderno. Tra shampoo, creme, profumi e sieri, la regola ha plasmato un intero mercato: quello dei formati “travel size”.

Eppure, dietro quella miniatura obbligata non c’è solo una norma scomoda, ma una lezione di chimica applicata alla sicurezza globale.

Sicurezza, scienza e percezione

La regola dei 100 ml è un esempio di come una misura di sicurezza possa sembrare arbitraria quando la si osserva dal punto di vista del passeggero, ma abbia invece una logica rigorosa quando vista dalla prospettiva tecnica.

La chimica insegna che, in certi casi, la quantità è tutto: pochi millilitri possono essere innocui, mentre un volume maggiore può diventare un rischio. La storia insegna che un singolo piano sventato può cambiare il modo in cui viaggiamo per decenni.

E tra questi due elementi—scienza e storia—si colloca quella piccola cifra che ancora oggi decide cosa può entrare nella cabina di un aereo.

Foto di ThePixelman da Pixabay