Truffe telefoniche: i numeri pericolosi da non richiamare mai

Le truffe telefoniche sono diventate una delle emergenze digitali più diffuse in Italia. Ogni giorno, milioni di utenti ricevono chiamate da numeri sconosciuti, spesso con prefissi internazionali o provenienti da call center difficili da tracciare. I truffatori usano strategie sempre più raffinate: fingono di appartenere all’assistenza bancaria, inventano emergenze familiari, promettono rimborsi fiscali o cercano di ottenere dati sensibili con tono rassicurante.

Capire quali numeri evitare e riconoscere i segnali di allarme è fondamentale per proteggersi. Ecco una guida chiara e aggiornata per sapere quando non rispondere.

I prefissi internazionali più sospetti

Uno dei primi elementi da osservare è il prefisso internazionale. Molte truffe arrivano da numerazioni estere, spesso di Paesi con cui l’utente medio non ha alcun contatto. Tra i più segnalati compaiono:

+216 (Tunisia)

+225 (Costa d’Avorio)

+224 (Guinea)

+243 (Repubblica Democratica del Congo)

+252 (Somalia)

+389 (Macedonia del Nord)

Questi numeri sono spesso collegati alla truffa del “wangiri”: lo squillo breve che spinge la vittima a richiamare. Una volta effettuata la chiamata, il costo — spesso altissimo — viene addebitato sulla bolletta.

Se non hai contatti personali o professionali in questi Paesi, non rispondere e soprattutto non richiamare.

I numeri italiani usati per truffare

Le truffe non arrivano solo dall’estero. Molti truffatori utilizzano numeri italiani, spesso mascherati (tecnica del caller ID spoofing), per sembrare più credibili.

Tra i più frequenti:

numeri che iniziano con 02, 06, 081 ma appartenenti a “call center fantasma”

ma appartenenti a “call center fantasma” numeri mobili che iniziano con +39 3XX riciclati da truffatori

riciclati da truffatori numeri ripetuti più volte al giorno senza messaggio vocale

In questi casi, la dinamica tipica è il tentativo di ottenere informazioni personali: IBAN, password, codici OTP, dati di carte di credito o informazioni sui conti bancari. Nessun istituto, lo ricordiamo, chiede questi dati per telefono.

Come riconoscere una chiamata truffa

Oltre al numero, ci sono segnali che devono immediatamente insospettire. Ecco i più comuni:

1. Urgenza o allarmismo

Il truffatore inventa un problema immediato:

“Il suo conto è stato bloccato”

“Qualcuno ha fatto un bonifico sospetto”

“Serve confermare un codice subito”

Creare panico è la strategia più efficace per ottenere quello che vogliono: una risposta impulsiva.

2. Richieste di dati sensibili

Se la persona dall’altra parte del telefono chiede:

password

codici OTP

dati della carta

fotografie di documenti

si tratta di una truffa.

3. Offerte troppo vantaggiose

Promozioni lampo, rimborsi immediati, vincite improvvise. Tutto ciò che appare “troppo bello per essere vero” di solito non lo è.

4. Chiamate mute o a orari improbabili

Squilli brevi, telefonate che cadono subito o che iniziano con un lungo silenzio indicano spesso sistemi automatici che testano la risposta dell’utente.

Perché non bisogna mai richiamare numeri sconosciuti

Richiamare un numero sconosciuto — soprattutto internazionale — può comportare:

tariffe elevate

attivazione di servizi non richiesti

conferma che il tuo numero è “attivo” e quindi rivendibile a call center truffaldini

Meglio lasciar perdere: se è importante, la persona richiamerà o lascerà un messaggio.

Come difendersi dalle truffe telefoniche

Esistono strategie semplici per ridurre i rischi:

attivare un’app di blocco chiamate spam

inserire il proprio numero nel Registro Pubblico delle Opposizioni

evitare di rispondere a numeri sconosciuti, specialmente se internazionali

aggiornare le impostazioni di privacy del telefono

segnalare i numeri sospetti alla Polizia Postale o sul sito del Ministero dell’Interno

La consapevolezza è la prima forma di difesa: più si conoscono le strategie dei truffatori, più si riduce la possibilità di cadere nella trappola.

Le truffe telefoniche non smettono di evolversi, ma con alcune precauzioni — e conoscendo i numeri e i prefissi più pericolosi — è possibile difendersi in modo efficace. Se una chiamata ti sembra strana, non rispondere: meglio un dubbio che un conto svuotato.

Se vuoi, posso preparare anche una grafica, una versione breve per i social o una scheda pratica con i prefissi da evitare.

Foto di Dimitri Karastelev su Unsplash