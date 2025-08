Plastica: quanti frammenti ne respiriamo ogni giorno

Questo sarà il secolo della plastica probabilmente e non in senso positivo. Si tratta di un materiale utilissimo a causa delle sue particolarità fisiche, ma con il passare degli anni ci stiamo accorgendo quanto siano anche un pericolo per noi umani, e in realtà tutto l’ecosistema globale. Un nuovo studio ha preso in esame la pervasività dei frammenti più piccoli che ormai si possono trovare ovunque nel mondo. La domanda che si sono fatti è: quanti frammenti respiriamo ogni giorno?

Lo studio è stato portando avanti da alcuni ricercatori dell’Università di Tolosa. Utilizzando una particolare tecnica spettroscopica sono riusciti ad analizzare diversi campioni di aria all’interno di varie stanze, come quelle dei pro01pri appartamenti o anche solo della macchina. L’idea molto di base è stata contare quanti microframmenti di plastica aleggiano attorno a noi.

Quanta plastica invisibile fluttua attorno a noi

La situazione non è ovviamente ideale. I campioni di aria delle case hanno rilevato una presenza di 528 di frammenti minuscoli di plastica mentre se si parla dei campioni di aria delle macchine si arriva a 2.238 particelle. Un problema aggiuntivo, o specifico in questo caso, è che il 94% dei frammenti erano più piccoli di 10 micrometri, dimensioni tali da poter entrare all’interno delle parete polmonari.

Le parole dei ricercatori: “La concentrazione che abbiamo rilevato è 100 volte superiore alle precedenti stime estrapolate. Le persone trascorrono in media il 90% del loro tempo in ambienti chiusi, inclusi case, luoghi di lavoro, negozi, mezzi di trasporto, ecc., e nel frattempo sono esposte all’inquinamento da microplastica attraverso l’inalazione senza nemmeno pensarci.”