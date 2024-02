Red Bull Formula 1 fa storia con la prima meccanica donna: si chiama Emmie Jones e sarà al box di Verstappen

La Formula 1 sta abbracciando la diversità e l’inclusione con passi significativi, e la Red Bull ha recentemente fatto storia annunciando Emmie Jones come la prima donna a ricoprire il ruolo di meccanico nel loro team. L’ex tecnico della Power Unit Mercedes si unirà al box di Max Verstappen e Sergio Perez durante i weekend di gara del prossimo campionato, portando una ventata di cambiamento in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

L’ingresso di Emmie Jones rappresenta un progresso significativo, considerando che la Formula 1 ha visto un’evoluzione graduale nei ruoli di leadership femminile, con figure come Claire Williams e Susie Wolff. Tuttavia, il ruolo di meccanico ai box rimaneva in gran parte maschile, e l’annuncio della Red Bull segna un importante passo avanti nell’apertura di nuove opportunità per le donne in questo campo.

Emmie Jones, che si è unita al team Red Bull nel 2022 come tecnico della Power Unit, ha progressivamente avanzato nella sua carriera, diventando meccanico responsabile del telaio durante la stagione 2023. Ora, nel Campionato del Mondo di Formula 1 2024, sarà stabilmente presente nel box dei piloti Red Bull, mantenendo anche il suo coinvolgimento nella Red Bull Powertrain.

La Red Bull, squadra dominatrice degli ultimi due Mondiali, dimostra il suo impegno nell’innovazione e nella diversità, aprendo la strada per un futuro più inclusivo nella Formula 1. Emmie Jones, con la sua esperienza e competenza, si unisce a un esclusivo elenco di donne che stanno contribuendo a ridefinire il volto dello sport automobilistico di élite.

