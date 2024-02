Ryanair prevede l’introduzione del Boeing 737 MAX 10 nel primo trimestre del 2025

Ryanair, la compagnia aerea low-cost irlandese, ha annunciato che prevede di iniziare a far volare il Boeing 737 MAX 10 nel primo trimestre del 2025. La compagnia ha già ordinato 150 MAX 10 e ha opzioni per altri 150.

Il MAX 10 è una versione più grande del Boeing 737 MAX 8, con una capacità di 230 passeggeri. Ryanair ritiene che il MAX 10 sia l’aereo ideale per la sua flotta, in quanto è più efficiente in termini di consumo di carburante e può trasportare più passeggeri rispetto al suo predecessore.

L’introduzione del MAX 10 sarà un passo importante per Ryanair, in quanto le consentirà di aumentare la sua capacità e di ridurre i costi operativi. La compagnia prevede di utilizzare il MAX 10 per servire le sue rotte più trafficate, come quelle tra l’Irlanda e il Regno Unito.

Ryanair non è l’unica compagnia aerea a pianificare l’introduzione del MAX 10. American Airlines, United Airlines e Alaska Airlines hanno anche ordinato l’aereo. Il MAX 10 è atteso di essere certificato dalla FAA entro la fine dell’anno.

L’introduzione del MAX 10 è un passo importante per Boeing, in quanto l’aereo è stato duramente colpito dal grounding globale del 737 MAX a seguito di due incidenti mortali. Boeing spera che il MAX 10 possa aiutare la compagnia aereo a recuperare le perdite subite a seguito del grounding.

Il MAX 10 è un aereo innovativo che promette di essere un successo commerciale. Ryanair è una delle prime compagnie aeree a prevederne l’introduzione, e questo è un segno del suo impegno per l’innovazione.

L’introduzione del Boeing 737 MAX 10 nel primo trimestre del 2025 sarà un passo importante per Ryanair, Boeing e l’industria aeronautica. Ryanair potrà aumentare la sua capacità e ridurre i costi operativi, Boeing potrà recuperare le perdite subite a seguito del grounding del 737 MAX, e l’industria aeronautica potrà contare su un aereo innovativo e efficiente.