Samsung svela il futuro della TV: Micro RGB debutta sul grande schermo

Samsung Electronics ha tolto il velo a Micro RGB, il primo televisore al mondo a utilizzare una retroilluminazione a LED RGB in scala microscopica su un pannello gigantesco da 115 pollici. Un’innovazione che non si limita alle dimensioni, ma promette di riscrivere le regole della fedeltà cromatica e dell’immersione visiva nel segmento ultra-premium.

Frutto di anni di ricerca, la tecnologia Micro RGB utilizza LED rossi, verdi e blu minuscoli — ciascuno più piccolo di 100 micrometri — posizionati in modo ultra-compatto dietro lo schermo. Ogni singolo LED viene gestito individualmente, offrendo un controllo che va oltre qualsiasi retroilluminazione convenzionale. Il risultato? Colori più puri, contrasti più profondi e una sensazione di realismo capace di trasformare il salotto in una sala cinematografica di nuova generazione.

L’intelligenza artificiale che perfeziona ogni fotogramma

Al cuore di questo televisore c’è il Micro RGB AI Engine, un processore basato su intelligenza artificiale che analizza ogni immagine e ogni suono in tempo reale. Tra le sue funzioni spicca Micro RGB Color Booster Pro, capace di individuare scene con toni spenti e ravvivarle in modo intelligente, mantenendo sempre la naturalezza dell’immagine. Inoltre, la tecnologia Micro RGB Precision Color garantisce la copertura totale dello spazio cromatico BT.2020, una performance certificata dal rinomato istituto tedesco VDE.

La visione non è solo spettacolare, ma anche confortevole. La tecnologia Glare Free riduce i riflessi al minimo, anche in ambienti molto illuminati, mentre il design ultrasottile in metallo aggiunge un tocco di eleganza discreta che si adatta a qualsiasi arredamento.

Sul fronte smart, Samsung Vision AI offre strumenti come Click to Search, che permette di scoprire in tempo reale informazioni su attori, contenuti correlati e curiosità senza mettere in pausa la visione. Dopo il debutto in Corea, il Micro RGB farà tappa negli Stati Uniti, per poi arrivare in altri mercati con più varianti di dimensioni, aprendo ufficialmente una nuova era per l’intrattenimento domestico.