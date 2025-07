Scoperto un mito sumero: una volpe salva il dio della tempesta

Nel cuore di una delle più antiche civiltà della storia, la Mesopotamia, una storia sorprendente è riemersa dopo millenni. Si tratta di un mito sumero rimasto nascosto per oltre 4.000 anni, inciso su una tavoletta d’argilla danneggiata e dimenticata in un archivio. Il testo racconta una missione di salvataggio audace e simbolica: una volpe, simbolo di astuzia e coraggio, scende negli inferi per liberare il dio della tempesta.

La scoperta è frutto del lavoro della sumerologa Jana Matuszak, dell’Università di Chicago, che ha ricostruito con pazienza il racconto da un frammento rinvenuto nel XIX secolo nella città sacra di Nippur, nel sud dell’Iraq attuale.

Il dio Ishkur prigioniero e l’assenza della pioggia

Il protagonista divino del mito è Ishkur, dio della tempesta, poi conosciuto come Adad. La narrazione lo presenta prigioniero nel regno dei morti, il Kur, privando la terra della sua forza vitale: la pioggia. In sua assenza, il mondo si spegne. I bambini non nascono più, la carestia incombe. È una metafora potente della siccità e della ciclicità della natura.

Quando gli dèi Anunnaki vengono chiamati a salvare Ishkur, nessuno si fa avanti. Solo una volpe accetta la sfida.

La volpe inganna gli inferi: un’eroina inaspettata

Con astuzia, la volpe accetta le offerte rituali — pane e acqua — ma invece di consumarle, le conserva. Grazie a questo stratagemma riesce a penetrare nel mondo dei morti. Purtroppo il testo si interrompe prima che si conosca l’esito della missione, lasciando in sospeso il finale. Ma il valore simbolico della narrazione è evidente: la salvezza può venire da dove meno ci si aspetta.

Un frammento che parla ancora oggi

Il mito ritrovato si inserisce nel filone universale delle storie di discesa e rinascita, mostrando come anche nell’antichità gli esseri umani cercassero spiegazioni poetiche ai misteri della natura. La figura della volpe, insolita protagonista, rivela quanto la narrazione mitica potesse essere fluida, sperimentale e sorprendentemente moderna.

Una lezione antica, tornata a galla per ricordarci che anche nei reperti dimenticati si nasconde ancora una voce da ascoltare.

Foto di DEZALB da Pixabay