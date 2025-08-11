Scoperto un pianeta simile a Pandora vicino ad Alpha Centauri

A soli 4,3 anni luce dalla Terra, nel sistema stellare di Alpha Centauri A, gli astronomi potrebbero aver individuato un pianeta che ricorda la mitica Pandora di Avatar. L’osservazione, realizzata con il telescopio spaziale James Webb, ha rivelato un corpo celeste dalle dimensioni paragonabili a Saturno e dal raggio simile a quello di Giove.

Secondo i ricercatori, questo pianeta orbita in una zona in cui le temperature, seppur rigide, potrebbero essere compatibili con la vita su eventuali lune che lo accompagnano.

Un gigante gassoso nella zona abitabile

Il pianeta candidato, ancora in attesa di conferma, si troverebbe al limite esterno della zona abitabile della sua stella. Le temperature stimate oscillano tra i -40 e i -50 °F (-40 e -45 °C), ma un’orbita eccentrica potrebbe portarlo periodicamente più vicino a Alpha Centauri A, innalzando temporaneamente la temperatura.

Essendo un gigante gassoso, il pianeta stesso non offrirebbe una superficie solida, ma gli scienziati sottolineano che le lune potrebbero rappresentare luoghi ideali per ospitare acqua liquida o atmosfere stabili, aumentando le probabilità di ambienti favorevoli alla vita.

L’ipotesi Pandora: tra fantascienza e scienza

L’idea di una Pandora reale non è pura fantasia. La formazione di lune attorno ai pianeti giganti è un fenomeno comune, e alcuni ricercatori ipotizzano che questo pianeta possa avere satelliti delle dimensioni di Marte.

Tuttavia, non tutti concordano sull’ottimismo. Alcuni scienziati ritengono che sia più realistico aspettarsi lune paragonabili a Titano, satellite di Saturno. Ma un corpo di tali dimensioni, spostato nella zona abitabile di una stella, potrebbe faticare a mantenere la propria atmosfera senza particolari condizioni favorevoli.

Una caccia difficile

Rilevare pianeti attorno ad Alpha Centauri A e B è complicato. Le due stelle orbitano l’una attorno all’altra e le loro interazioni gravitazionali interferiscono con i metodi classici di rilevazione. Inoltre, l’intensa luminosità della stella ospite rischia di “accecare” i telescopi.

Il James Webb ha aggirato il problema grazie a strumenti in grado di bloccare la luce stellare e rilevare segnali infrarossi compatibili con un pianeta temperato. La prima osservazione risale a un anno fa, ma il corpo celeste potrebbe ora trovarsi in una posizione che lo rende invisibile, in attesa di nuove rilevazioni.

Prossimi passi

La comunità scientifica resta cauta: servono osservazioni di conferma per stabilire se il pianeta esista davvero e per capire se ospiti lune di grandi dimensioni. Se l’ipotesi fosse confermata, Alpha Centauri A diventerebbe il candidato più vicino alla Terra con un sistema potenzialmente abitabile.

E mentre la scienza procede con i suoi tempi, l’immaginario collettivo continua a sognare: chissà che un giorno non si possa davvero scoprire una Pandora, a due passi dal nostro angolo di universo.

Foto di Pexels da Pixabay