Shopping natalizio: proteggere soldi e dati

Con la stagione invernale che si avvicina, è ormai ora di cominciare a pensare ai regali di Natale. Come ogni anno, la maggior parte degli acquisti verrà fatta online: un po’ perché si ha un’offerta più ampia, un po’ perché è molto più facile. Poter fare un ordine e riceverlo comodamente a casa, o magari consegnarlo direttamente al destinatario del regalo, è davvero conveniente! Ma come tutto ciò che si fa online, però, anche lo shopping può nascondere delle insidie. Ecco quindi alcuni consigli su come rendere lo shopping natalizio più semplice e sicuro.

Diffidare dalle offerte troppo vantaggiose

Un buona regola da seguire è quella che dice che se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è perché non lo è. Spesso si vedono annunci pubblicitari che promettono offerte incredibili e poche cose sono allettanti come l’idea di accaparrarsi un prodotto a un prezzo estremamente vantaggioso. Ma è praticamente impossibile che offerte di questo tipo siano reali. Più probabilmente si tratta di un qualche tipo di truffa: è possibile che dopo il pagamento il prodotto non venga mai spedito o magari si riceve qualcosa di completamente diverso. Meglio quindi diffidare da offerte del genere.

Fare attenzione ai siti fasulli

Acquistare online non significa rivolgersi soltanto ai colossi come Amazon: ci sono infatti molti siti più piccoli che spesso offrono prodotti introvabili altrove. Chi vuole cercare un regalo particolare, probabilmente dovrà utilizzare proprio uno di questi siti minori. Il problema è che spesso non è facile capire se si tratta di siti affidabili o meno. Bisogna quindi fare molta più attenzione e cercare di raccogliere più informazioni sul sito: si appoggia a un negozio fisico? È possibile parlare con qualcuno al telefono in modo da assicurarsi dell’effettiva esistenza del negozio? Sul sito sono presenti i riferimenti precisi dell’azienda, come indirizzo e numero di partita IVA? Se non si è al 100% sicuri, meglio guardare altrove.

Assicurarsi che i pagamenti siano sicuri

Acquistare online significa effettuare pagamenti digitali. Si dovrà quindi inserire i propri dati personali, come nome, indirizzo e carta di credito, nei vari siti per completare l’acquisto. Questa è un’operazione molto semplice e conveniente, ma è facile capire come possa essere anche pericolosa. Se il sito su cui si sta effettuando l’acquisto non è sicuro, i propri dati potrebbero finire nelle mani sbagliate, e ci si potrebbe ritrovare con addebiti non autorizzati sul proprio conto in banca. Bisogna quindi sempre assicurarsi che i siti su cui si fa shopping utilizzino appositi protocolli che rendono i pagamenti sicuri. Di solito lo si può capire dal simbolo di un lucchetto che compare accanto all’URL nel browser.

Fare attenzione ai link sui social media

Negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli acquisti fatti tramite link pubblicati sui vari social. A volte si tratta di link pubblicati da persone, altre volte sono le stesse aziende che operano negozi online a farsi pubblicità tramite i social. Questi link portano direttamente a pagine da cui si può direttamente effettuare l’acquisto del prodotto pubblicizzato. Bisogna però sempre verificare che il sito verso cui si viene re-indirizzati sia effettivamente affidabile, e che non si tratti invece di un sito fasullo utilizzato solo per attirare ingenue vittime. Non solo: a volte queste pubblicità sono semplicemente un modo per far scaricare malware, mettendo così a rischio l’integrità del proprio dispositivo.

Usare una VPN

Quando si è preoccupati per la sicurezza dei propri dati, una possibile soluzione è quella di usare una VPN. Ma come funziona una VPN? Si tratta sostanzialmente di una rete virtuale privata che si interpone tra il dispositivo utilizzato e Internet e che ricopre il ruolo di barriera di sicurezza. Quando si usa una VPN ci si collega a Internet attraverso un tunnel crittografato, ed è per questo che i dati inviati sono al sicuro da eventuali truffatori. Le VPN possono poi fornire anche una protezione ulteriore contro i malware, che vengono rilevati e bloccati prima ancora che possano essere scaricati.

Usare password sicure

Per acquistare online è spesso necessario creare un account nel negozio scelto, a cui viene associato un metodo di pagamento. Oltre ad assicurarsi che il sito utilizzato sia sicuro, bisogna anche fare in modo che il proprio account sia inviolabile. Va quindi scelta una password forte e univoca, cioè che non deve essere utilizzata altrove; se possibile, meglio attivare anche l’autenticazione a più fattori, per aggiungere un livello di sicurezza in più. Per non correre il rischio di dimenticarsi tutte le password, si può poi utilizzare un password manager e automatizzare il tutto.

