Tineco lancia la serie PURE ONE S: potenza, intelligenza e design per la pulizia di nuova generazione

Tineco, azienda high-tech conosciuta per le sue soluzioni innovative nel settore della cura della casa, presenta la nuova gamma PURE ONE S, una linea di aspirapolvere senza fili che promette di alzare l’asticella in termini di potenza, efficienza e facilità d’uso. Tre modelli — S50, S50 Pro e S70 — con un obiettivo comune: rendere la pulizia quotidiana più rapida, intelligente e confortevole.

Il PURE ONE S50 rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni e praticità. Con una potenza di aspirazione di 150 AW e il sistema ClogLess, è in grado di rimuovere polvere e detriti di grandi dimensioni prevenendo gli intasamenti. La spazzola anti-groviglio, la luce frontale a 120° e il sistema di filtrazione a sei stadi garantiscono risultati ottimali su più superfici, offrendo un’esperienza d’uso semplice e immediata.

Dal comfort all’eccellenza: il salto di qualità della serie

Chi cerca un livello superiore trova nel PURE ONE S50 Pro un alleato ancora più potente, con 200 AW di aspirazione e un innovativo tubo pieghevole a 180° che permette di raggiungere ogni angolo senza piegarsi. Il sensore intelligente iLOOP regola automaticamente la potenza in base alla quantità di polvere rilevata, mentre la tecnologia ZeroTangle elimina il problema dei grovigli di capelli. Lo schermo LED fornisce informazioni in tempo reale, permettendo un controllo costante delle prestazioni.

Al vertice della gamma, il PURE ONE S70 unisce potenza e intelligenza avanzata. Il sistema 3DSense Pro rileva automaticamente la polvere e adatta l’aspirazione in base al volume rilevato, mentre la tecnologia Pure-Cyclone mantiene stabile l’efficienza e prolunga la vita del filtro. Il sistema di pulizia aggiornato è delicato sui pavimenti più sensibili, ma aggressivo contro lo sporco ostinato dei tappeti. Con autonomia fino a 95 minuti e tubo pieghevole, offre prestazioni di livello professionale senza rinunciare al comfort.

Con la serie PURE ONE S, Tineco consolida il suo impegno verso una casa più smart e funzionale, dimostrando che la tecnologia può essere al servizio del benessere quotidiano, semplificando le operazioni domestiche e trasformando la pulizia in un’attività più rapida ed efficace.