Search here...
News

Tineco lancia la serie PURE ONE S: potenza, intelligenza e design per la pulizia di nuova generazione

By: Denis Dosi

Date:

Share post:

Tineco, azienda high-tech conosciuta per le sue soluzioni innovative nel settore della cura della casa, presenta la nuova gamma PURE ONE S, una linea di aspirapolvere senza fili che promette di alzare l’asticella in termini di potenza, efficienza e facilità d’uso. Tre modelli — S50, S50 Pro e S70 — con un obiettivo comune: rendere la pulizia quotidiana più rapida, intelligente e confortevole.

Il PURE ONE S50 rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni e praticità. Con una potenza di aspirazione di 150 AW e il sistema ClogLess, è in grado di rimuovere polvere e detriti di grandi dimensioni prevenendo gli intasamenti. La spazzola anti-groviglio, la luce frontale a 120° e il sistema di filtrazione a sei stadi garantiscono risultati ottimali su più superfici, offrendo un’esperienza d’uso semplice e immediata.

Dal comfort all’eccellenza: il salto di qualità della serie

Chi cerca un livello superiore trova nel PURE ONE S50 Pro un alleato ancora più potente, con 200 AW di aspirazione e un innovativo tubo pieghevole a 180° che permette di raggiungere ogni angolo senza piegarsi. Il sensore intelligente iLOOP regola automaticamente la potenza in base alla quantità di polvere rilevata, mentre la tecnologia ZeroTangle elimina il problema dei grovigli di capelli. Lo schermo LED fornisce informazioni in tempo reale, permettendo un controllo costante delle prestazioni.

Al vertice della gamma, il PURE ONE S70 unisce potenza e intelligenza avanzata. Il sistema 3DSense Pro rileva automaticamente la polvere e adatta l’aspirazione in base al volume rilevato, mentre la tecnologia Pure-Cyclone mantiene stabile l’efficienza e prolunga la vita del filtro. Il sistema di pulizia aggiornato è delicato sui pavimenti più sensibili, ma aggressivo contro lo sporco ostinato dei tappeti. Con autonomia fino a 95 minuti e tubo pieghevole, offre prestazioni di livello professionale senza rinunciare al comfort.

Con la serie PURE ONE S, Tineco consolida il suo impegno verso una casa più smart e funzionale, dimostrando che la tecnologia può essere al servizio del benessere quotidiano, semplificando le operazioni domestiche e trasformando la pulizia in un’attività più rapida ed efficace.

Articolo precedente
Triangolo delle Bermuda: la spiegazione scientifica dietro il mito delle sparizioni
Denis Dosi
Denis Dosi
Appassionato di tecnologia e di scrittura sin dalla tenera età, mi laureo in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano nel 2016. Ora lavoro con Focustech riuscendo a combinare le mie due più grandi passioni.

Related articles

News

Triangolo delle Bermuda: la spiegazione scientifica dietro il mito delle sparizioni

Da decenni, il Triangolo delle Bermuda affascina e inquieta: navi e aerei che scompaiono senza lasciare traccia, storie...
News

Denaro interspecie: l’IA che apre conti bancari agli animali

Una rivoluzione economica per la natura La scena sembra uscita da un racconto di fantascienza: un gorilla di montagna...
News

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali. Migliaia di prodotti di varie categorie sono appena stati...
News

Leonardo da Vinci e Bill Gates: l’abitudine segreta per pensare meglio e stimolare la creatività

Quando si parla di genio, il pensiero va subito a figure come Leonardo da Vinci, simbolo del Rinascimento,...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Triangolo delle Bermuda: la spiegazione scientifica dietro il mito delle sparizioni

News 0
Da decenni, il Triangolo delle Bermuda affascina e inquieta:...

Denaro interspecie: l’IA che apre conti bancari agli animali

News 0
Una rivoluzione economica per la natura La scena sembra uscita...

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

News 0
Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali....

Notizie più lette

Triangolo delle Bermuda: la spiegazione scientifica dietro il mito delle sparizioni

News 0
Da decenni, il Triangolo delle Bermuda affascina e inquieta:...

Denaro interspecie: l’IA che apre conti bancari agli animali

News 0
Una rivoluzione economica per la natura La scena sembra uscita...

Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

News 0
Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali....

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019