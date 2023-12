Trasforma la tua passione per Babbo Natale in un guadagno di 130 euro a servizio

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, un’inusuale opportunità di lavoro sta catturando l’attenzione in Portogallo: diventare Babbo Natale e guadagnare 130 euro a servizio. Sebbene la domanda per questa particolare professione sia cresciuta del 30% nei primi 20 giorni di novembre, sembra che ci siano ancora circa 1.000 “posti vacanti” per Babbo Natale nel Paese.

Il Natale, oltre a portare gioia e festa, ha anche visto un aumento significativo della domanda di servizi legati a Babbo Natale. Secondo i dati condivisi da Fixando, un’applicazione che collega i clienti con esperti di vari servizi, la tendenza attuale suggerisce un possibile incremento del 120% della domanda rispetto all’anno precedente.

Nonostante l’entusiasmo crescente per diventare Babbo Natale, le aziende sembrano lottare nel trovare abbastanza candidati per soddisfare la crescente richiesta. A novembre, solo il 31% dei clienti è riuscito a trovare un Babbo Natale disponibile, nonostante il 70% in più di eventi che necessitano di questo iconico personaggio natalizio.

Fixando, che conta su 550 esperti che offrono il servizio di Babbo Natale, ha rivelato che solo il 3% di loro è disposto ad accettare nuovi incarichi per le festività. Con le previsioni che indicano la necessità di altri mille Babbo Natale nel 2023 per soddisfare le richieste, diventare il portatore di gioia natalizia sembra essere un’opportunità remunerativa.

Il 24 dicembre si rivela essere la data più richiesta, e in media, ogni “Babbo Natale” può aspettarsi di ricevere 130 euro per ogni servizio svolto. Quindi, se hai la barba giusta e la voglia di portare sorrisi durante le festività, trasforma la tua passione natalizia in un guadagno stagionale. Che Babbo Natale sia pronto a scendere dal camino del lavoro!