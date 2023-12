Truffa e-mail della mystery box Temu: ecco come difendersi

Diversi utenti hanno segnalato la ricezione di un’e-mail in cui viene promosso un sondaggio che permette di vincere una mystery box del noto e-commerce Temu. Per quanto la proposta possa sembrare allettante, bisogna resistere. L’e-mail altro non è che un tentativo di truffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A chiunque piace vincere prodotti gratis, sopratutto se provengono da siti che sono molto conosciuti. Bisogna ricordarsi, però, che non è tutto oro quello che luccica. I malintenzionati del web sfruttano spesso nomi importanti per mettere in pratica le loro truffe ruba soldi. Riconoscerle è fondamentale per evitare di trascorrere un brutto quarto d’ora.

Truffa mystery box Temu: come riconoscerla

La truffa, come già detto, si sta diffondendo via e-mail. L’oggetto di questa è solitamente “Congratulazioni!“. All’interno, si legge il messaggio: “Congratulazioni! Sei stato scelto per partecipare al nostro programma fedeltà Programma GRATIS! Rispondi al sondaggio. Ti basterà solo un minuto e riceverai un fantastico premio: Temu Mystery Box.“. Allegato all’e-mail è presente un link che rimanda al sito del sondaggio. Dopo aver risposto, il sistema comunica alla vittima la vincita del premio. Per riscattarlo, però, è necessario fornire i dati della carta di credito. Ovviamente, fornendo i dati non si riceverà nessun premio, anzi, questi verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Al momento non esiste nessun programma fedeltà di Temu che permette di ricevere gratuitamente a casa una mystery box. Inoltre, l’e-mail citata arriva da un indirizzo di posta elettronica che non ha nulla a che fare con l’e-commerce. Se avete ricevuto il messaggio, quindi, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.