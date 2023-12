Hai vinto un premio Esselunga: attenzione alla truffa e-mail

Un’e-mail vi ha avvisati che siete stati selezionati per vincere un premio Esselunga? Non precipitatevi a seguire le indicazioni fornite nel messaggio. Quella che sembra essere una grossa occasione altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco tutti i dettagli.

Ancora una volta, i malintenzionati del web sfruttano il nome di Esselunga per mettere in pratica truffe ruba soldi. Questa volta la promessa è quella di vincere un premio semplicemente rispondendo a delle semplici domande. Scopriamo insieme come smascherare il tranello.

Truffa premio Esselunga: come proteggersi

Il tranello si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è solitamente: “Sei stato selezionato per vincere il set Tupperware“. All’interno, oltre al logo Esselunga e ad un’immagine del premio, è presente il messaggio: “Congratulazioni, nell’ambito della nostra promozione mensile, vorremmo offrirvi l’opportunità unica di ricevere un Set da Tupperware Modular Mates. Per richiederlo, è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla vostra opinione su Esselunga. La tua opinione è molto preziosa“. Allegato è presente un link che rimanda ad un sito dove è necessario inserire i propri dati personali per riscattare il premio. Se si inseriscono i dati, ovviamente, non si riceverà nessun premio, anzi, questi verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Al momento non esiste nessuna iniziativa promozionale di Esselunga che prevede la vincita di un set Tupperware. Tutte le comunicazioni promozionali dell’azienda vengono diffuse solo attraverso i canali ufficiali. L’indirizzo di posta elettronica da cui arriva l’e-mail di cui abbiamo appena parlato non ha nulla a che vedere non la catena di supermercati. Se avete ricevuto il messaggio, quindi, vi consigliamo di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.