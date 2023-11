Premio Esselunga del Black Friday: attenzione alla truffa e-mail

Sta girando in queste ore una sospetta e-mail in cui viene proposta la vincita di un fantastico premio Esselunga in occasione del Black Friday. Tutto ciò che bisogna fare per reclamare il premio è rispondere ad un semplice sondaggio. Bello vero? Peccato che si tratta di una truffa bella e buona. Ecco come proteggersi.

Non è la prima volta che i malintenzionati del web sfruttano il nome di Esselunga per mettere in scena tranelli online. Quello di cui vi parliamo oggi, propone un premio gratuito in occasione del Black Friday. Non fatevi ingannare, lo scopo è solo quello di rubarvi soldi!

Truffa e-mail Esselunga Black Friday: come riconoscerla

L’e-mail che sta girando in queste ore ha il seguente oggetto: “Abbiamo una sorpresa per il Black Friday per i clienti Esselunga“. All’interno, è possibile leggere: “Congratulazioni, Nell’ambito della nostra promozione del Black Friday, vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un Set da Tupperware Modular Mates. Per reclamarlo, è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla tua opinione sul Black Friday a Esselunga. La tua opinione è molto preziosa“. Ovviamente, è presente il link allegato che rimanda al sito dove è possibile fare il sondaggio. Dopo aver risposto alle domande, il sistema comunica alla vittima di aver vinto il premio, ma che per sbloccarlo è necessario inserire i dati della propria carta di credito. Se si inseriscono i dati non si riceve nessun premio, anzi questi vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Riconoscerla la truffa è molto semplice. Basta dare un occhio al testo per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo. Oltre a ciò, l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva non ha nulla a che fare con i canali di comunicazione ufficiali Esselunga. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.