Glutine: rivelazione di “fonti nascoste” nei cibi: come evitare le trappole inaspettate

Il glutine, comunemente associato a pane e torte, è un intruso silenzioso che può trovarsi in una vasta gamma di alimenti, persino in prodotti quotidiani come dentifricio e salsa di soia. Questo può rivelarsi complicato per chi ha problemi di salute legati al glutine, come la celiachia o l’intolleranza. Anche per coloro che non soffrono di tali condizioni, è utile conoscere le fonti “nascoste” di questa proteina per mantenere una dieta consapevole.

Alimenti che contengono glutine

Il glutine è presente in alimenti a base di grano, come prodotti da forno, biscotti, cracker, pane e pasta. Va notato che il glutine si trova anche in altri cereali come segale, orzo e triticale, quest’ultimo un incrocio tra grano e segale. Prodotti come birra, malto e lievito di birra possono contenere glutine a causa dell’orzo.

Fonti insospettabili di glutine

Il glutine agisce come legante e addensante, portando a sua insaputa in prodotti trasformati come salumi, hot dog, salame, salsiccia, imitazioni di pesce e sostituti della carne. Zuppe e sughi spesso contengono farina di frumento come addensante, mentre articoli come salsa di soia e miso possono nascondere il glutine.

Contaminazione incrociata e alimenti etichettati “Senza Glutine”

Anche cibi etichettati come “senza glutine” nei ristoranti possono essere fonti nascoste a causa della contaminazione incrociata. Questa si verifica quando cibo senza glutine entra in contatto con utensili o superfici che hanno toccato il glutine, aumentando il rischio di ingestione involontaria.

Come evitare le fonti nascoste

1. Conoscere il Grano in Tutte le Forme: Familiarizzarsi con tutte le forme di grano, incluse varianti come farro, semola, udon, e altre.

2. Evitare Ingredienti Sospetti: Prestare attenzione a ingredienti come “amido, maltodestrina, sciroppo di glucosio” che possono celare il glutine.

3. Lasciare Fuori l’Incerto: In caso di dubbio sulla presenza di glutine, evitare il consumo.

4. Attenzione alla Contaminazione Incrociata: Prestare attenzione alla possibile contaminazione incrociata durante la preparazione del cibo.

La consapevolezza di queste fonti nascoste di glutine è cruciale per garantire una dieta sicura e salute per tutti. Si consiglia di essere informati sulle esigenze dietetiche di chi si sta servendo, contribuendo a mantenere la salute di tutti.

Immagine di Freepik