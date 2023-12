Natale: la figura dello zampognaro che resiste nel tempo

Il periodo natalizio in Italia è intriso di tradizioni affascinanti, ricche di storia e folklore. Tra le figure emblematiche che popolano l’immaginario collettivo durante le festività natalizie, lo zampognaro occupa un posto di rilievo. Questo personaggio pittoresco incarna la ricchezza delle tradizioni musicali e culturali del nostro paese, portando con sé il suono avvolgente delle sue zampogne, antichi strumenti a fiato.

Lo zampognaro affonda le radici nella tradizione popolare delle regioni montuose dell’Italia meridionale, in particolare in Abruzzo, Calabria e Sicilia. La sua figura è legata ad antiche credenze pastorali, rappresentando il pastore che, durante il periodo natalizio, discende dalle montagne per portare la sua musica nei villaggi. Questa figura cosi tradizionale ancora oggi resiste e anche i giovani ne sono affascinati. Non è legata solo al Natale, ma anche a matrimoni e feste.

Natale, scopriamo insieme la stupenda traduzione dello zampognaro

Lo zampognaro suona uno strumento peculiare chiamato zampogna, composto da una ciaramella (un piccolo strumento a fiato) e un bordone (uno strumento a fiato di dimensioni maggiori). La maestria nell’esecuzione di questi strumenti richiede anni di pratica e passione, contribuendo a preservare una tradizione musicale che si tramanda di generazione in generazione. È noto per eseguire melodie natalizie tipiche, spesso accompagnato da altri musicisti o pastori. Le sue esibizioni sono un’attrazione nelle piazze dei centri storici durante le festività, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Una volta durante il Natale veniva anche richiesta dalla Chiesa, accompagnando le novene dell’Immacolata e di Natale. Oggi, invece, lo strumento viene usato solo quando i Comuni e le pro loco hanno un budget a disposizione. Inoltre mentre una volta lo zampognaro veniva invitato a casa, offrendo crespelle, vino e soldi ora invece si offre solo qualche euro. Non si tratta di soldi, ma del gesto di gentilezza che si fa nei confronti dello zampognaro e soprattutto dello strumento.

In diverse regioni italiane, le celebrazioni natalizie includono processioni di zampognari che si esibiscono per le comunità locali. Questi eventi sono momenti di gioia e condivisione, in cui la musica degli zampognari diventa un elemento centrale per celebrare l’importanza della famiglia e della comunità. Nonostante l’avanzare della modernità, la figura dello zampognaro continua a mantenere la sua importanza nelle celebrazioni natalizie italiane. Artisti contemporanei reinterpretano le melodie tradizionali, contribuendo a mantenere viva questa forma d’arte e adattandola ai gusti dei tempi moderni.

Lo scopo dello zampognaro è valorizzare e riportare alla luce alcune tradizioni musicali incentrate sulla zampogna che stavano man mano perdendo valore. L’idea viene prontamente supportata da un gruppo di amici con la stessa passione: suonare gli strumenti che hanno fato storia e da sempre sono stati simbolo e stimolo di aggregazione. La zampogna è lo strumento sul quale puntare poiché di suonatori ne sono rimasti veramente pochi rispetto alla continua e sempre più crescente richiesta di partecipazione ai vari festival e seminari.

Foto di PublicDomainArchive da Pixabay