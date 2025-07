Uova: efficaci contro il colesterolo cattivo

Le uova in alimentazione sono da sempre un argomento controverso. Diversi studi in passato le hanno collegato a potenziali problemi per la salute mentre in altri casi il verdetto è stato opposto. Una nuova ricerca tende da quest’ultimo lato. Viene sostenuto che un consumo abituale di questo alimento possa aiutare a contrastare il colesterolo cattivo e al tempo stesso fornire un’elevata quantità di proteine e di altri alimenti.

Lo studio sembrerebbe aver dimostrato che il consumo di uova in una dieta povera di grassi svolga un ruolo importante nella composizione di quest’ultimi. Nello specifico, non aiuta ad aumentare il livello dei grassi saturi e dei LPL, livelli di lipoproteine a bassa densità, ovvero il colesterolo considerato cattivo. Lo studio si è basato su tre gruppi di adulti che dovevano seguire tre diete diverse.

Le uova nell’alimentazione

Il primo gruppo di adulti aveva una dieta ricca di colesterolo e con pochissimi grassi saturi. Il secondo gruppo il contrario mentre il terzo gruppo presentava alti livelli di entrambi. Rispettiva il consumo di uova era di due al giorno, nessuna e uno a settimana. Il risultato è che il primo e il secondo gruppo avevano un aumento dei livelli di colesterolo mentre il gruppo che consumava più uova aveva abbassato i propri livelli.

Le parole dei ricercatori: “Le uova sono state a lungo ingiustamente penalizzate da consigli dietetici obsoleti. Sono uniche: ricche di colesterolo, certo, ma povere di grassi saturi. Eppure è proprio il loro livello di colesterolo che ha spesso portato le persone a mettere in discussione il loro ruolo in una dieta sana. Si potrebbe dire che abbiamo fornito prove concrete a difesa dell’umile uovo. Quindi, quando si tratta di una colazione calda, non sono le uova di cui dovete preoccuparvi: è la porzione extra di pancetta o il contorno di salsiccia che hanno maggiori probabilità di influire sulla salute del cuore.”