Week-end autunnale a San Marino

Se state programmando un week-end autunnale, ma ancora non avete deciso la destinazione, ecco un consiglio per voi: Città di San Marino, conosciuta più semplicemente come San Marino, capitale della Repubblica di San Marino, uno dei più piccoli Stati sovrani al mondo.

Il suggerimento non è casuale, l’autunno è una stagione davvero ideale per visitare questa bellissima città ricca di arte, storia, shopping e divertimento. Il clima è davvero piacevole e i colori e l’atmosfera dell’autunno rendono tutto più suggestivo. Ecco quindi qualche suggerimento per il vostro week-end sanmarinese.

Città di San Marino: il centro storico

Dal 2008 il centro storico di San Marino è uno dei patrimoni dell’umanità UNESCO. Nel patrimonio della prestigiosa organizzazione sono stati inseriti le torri, le mura, le porte e bastioni, la basilica di San Marino, alcuni conventi, il Teatro Titano del XVIII secolo e il Palazzo Pubblico.

Il simbolo di San Marino sono le tre torri medievali: Guaita (Rocca o Prima Torre), Cesta (Seconda Torre) e Montale (Terza Torre). Vi consigliamo di percorrere il sentiero che unisce queste tre torri, davvero suggestivo.

Nel complesso della Prima Torre si trovano la Torre Penna, il Campanone, un pozzo, la Cappella di Santa Barbara e le antiche carceri.

Nella Seconda Torre è possibile visitare il Museo delle armi antiche, mentre la Terza Torre non è visitabile.

Altri monumenti importanti del centro storico di san Marino sono la Basilica di San Marino (che ha al suo interno le reliquie del santo che ha fondato il Paese, nel 301 d.C.), il Monastero di Santa Chiara (che ospita l’Università), la Chiesa di San Francesco, Piazza della Libertà, il Palazzo Pubblico ecc.

Chi ama visitare i musei avrà il suo bel daffare a San Marino: potrà infatti recarsi nel Museo di Stato, nel Museo delle armi antiche, nel Museo dell’Emigrante, nel Museo Pinacoteca di San Francesco, nel Museo di Storia naturale e nel Museo del francobollo e della moneta.

San Marino, la città dello shopping

San Marino è la città ideale per fare shopping, com’è noto, infatti, la gran parte dei prodotti venduti nei negozi, nelle botteghe artigianali e nei centri commerciali hanno prezzi più bassi di quelli praticati in Italia. Chi ama collezionare armi bianche (spade, pugnali, balestre ecc.) troverà oggetti di notevole interesse a San Marino, luogo ideale per acquistare anche gadget tecnologici, strumenti musicali, profumi e liquori.

Gastronomia

A San Marino i buongustai non potranno certo lamentarsi. Diverse sono le specialità che si possono gustare da queste parti. Va innanzitutto ricordata la buonissima piadina sanmarinese (diversa da quella romagnola, meno sottile) che serve da accompagnamento a molte pietanze.

Un piatto consigliatissimo è la polenta con il sugo a base di uccelletti, lardo e salsa alla salvia. Da non perdere gli strozzapreti con sugo di carne e formaggio. Un ottimo secondo sono le cotiche di maiale con fagioli. Per quanto riguarda i dolci potreste provare la Torta Titano, il Bustrengo o la Torta Tre Monti.

Divertimento

E dopo cena, per concludere la giornata in bellezza potreste fare una breve passeggiata per poi recarvi a Rovereta, frazione del Castello di Serravalle, per provare le slot machine al casinò di San Marino, una delle sale da gioco più prestigiose del continente europeo. Se non avete dimestichezza con le slot machine potreste provare a giocare a Ultimate Poker, a Black Jack oppure alla Fair Roulette e a tanti altri giochi ancora.

Foto di freestocks su Unsplash